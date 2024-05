close info MakeStory Studio / Shutterstock

Externí autor 22. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Přinesete nákup a uložíte ho do lednice. Možná dáte sýry k sýrům, jogurty k jogurtům a zeleninu do spodního šuplíku, protože tam přece patří. Tohle si totiž myslí většina Čechů, ale překvapivě je to trochu jinak. Podívejte se, k čemu tahle zásuvka slouží.

Mít v lednici pořádek je zásadním předpokladem toho, abyste přestali plýtvat věcmi. Jednoduché, ale logické. Za halabala naskládanými potravinami budou další, na které časem zapomenete, a tak se snadno může stát, že příště, až otevřete lednici, z ní „odejdou samy“. V první řadě je třeba si uvědomit, že lednice disponuje několika zónami s různou teplotou a vlhkostí odpovídajícími potřebám potravin, které do ní vkládáte. Jedině tak totiž vydrží dlouho čerstvé a nekazí se. Nejčastěji chybujeme právě při používání spodní zásuvky. K čemu se tedy hodí? close Magazín Drobná chybka mění ledničku v žrouta elektřiny. Děláme ji všichni, protože to nepovažujeme za důležité video Říká se jí Crisper Tento anglický název se dá přeložit několika způsoby, například jako svěží či křupavý. V zásadě to ale znamená jedno, že potraviny v ní vydrží dlouho v dobré kondici, protože na rozdíl od ostatních částí lednice, kde je sucho a chladno, tady se nachází vlhké prostředí. Vlhkost v této zásuvce je možné nastavit podle toho, které potraviny do ní ukládáte. Při vysoké vlhkosti se pak proudění vzduchu mezi zásuvkou a hlavní částí lednice přeruší, aby nedošlo ke kolísání vlhkosti, což naopak potravinám nesvědčí. Běžná vlhkost je pak přirozeně rozváděna po celé vnitřní části přístroje. Obsah = správné nastavení Je samozřejmě vždycky lepší, pokud lze humiditu neboli vlhkost v zásuvce korigovat podle potřeby. Jestliže takovou možnost zásuvka ve vaší lednici nenabízí, počítejte s vysokou vlhkostí. Do takové patří listová zelenina, chřest, květák, brokolice, čerstvé bylinky nebo bobulovité ovoce. V zásuvce s nízkou vlhkostí uložte jablka, hrušky, peckovité ovoce, melouny nebo broskve. Jde o to, že uvolňují plyn etylen, který urychluje proces zrání. Ten navíc může negativně ovlivnit i jiné ovoce a zeleninu, které je na tuto látku citlivé. Z výše uvedených informací vyplývá, že v ideálním případě by měly být v lednici zásuvky dvě, abyste mohli potraviny skladovat odděleně. Nepřeplňujte Podle řady výrobců crisp zásuvky fungují nejlépe při polovičním až dvoutřetinovém zaplnění. Pokud zásuvky přeplníte, zamezíte dostatečnému proudění vzduchu, což může potraviny uvnitř znehodnotit. Dostatečné jsou dvě vrstvy zeleniny nebo ovoce. Co dalšího můžete v těchto zásuvkách skladovat? Pokud nakoupíte maso u řezníka a víte, že během krátké doby ho budete zpracovávat, takže by nemělo smysl ho mrazit, klidně ho uložte sem. Všichni víme, že výrobci lednic doporučují skladování vajec ve dvířkách. Jenže když si uvědomíte, že se dvířka často otvírají, je jasné, že jsou vejce vystavena kolísavé teplotě. Nebojte se je proto uložit do zásuvky s nízkou humiditou. A kam s tou zeleninou? Pokud vás právě napadlo, že se vám všechna zelenina do lednice díky novému uspořádání nevejde, nezapomeňte, že tam rozhodně nemusí být všechna. Například cukety, lilky a papriky v ní být rozhodně nemusí. Jestli máte spíž, lépe se jim bude dařit tam. Zdroje: www.bhg.com, www.marthastewart.com, www.bonappetit.com close Magazín Tyto potraviny nesmíte dát do mrazničky! Zamrazením je zničíte nebo začnou být dokonce jedovaté video

tag Jídlo Ovoce Vlhkost Zásuvka Zelenina

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor