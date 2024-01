Stalo se to před 200 miliony lety, kdy se Pangea definitivně rozpadla a vytvořila světadíly, které vidíme dnes. Je přirozené si myslet, že toto rozložení zde bude navěky. Opak je ale pravdou. Nacházíme se totiž v polovině tzv. superkontinentálního cyklu.

Země pod našima nohama je neustále v pohybu. Vědci zároveň zjistili, že přibližně každých 750 milionů let se na naší planetě shluknou všechny kontinentální bloky. Tím vznikne jedna masivní plocha obklopená oceány. Přesné mechanismy rozpadu a následného spojování jsou stále záhadou.

„Předpokládáme, že to souvisí s klimatickými výkyvy a změnami chemického složení oceánů,” vysvětluje profesor Karel Schulmann z České geologické služby. Na to navazuje zvýšená sopečná aktivita, kolize geologických megabloků, intenzivní eroze, a tedy výrazný skleníkový efekt, globální oteplování a silné odpařování vody. „Nyní začínáme pozorovat znaky odpovídající budoucímu sjednocení. K němu dojde asi za 300 milionů let,” doplňuje.

Nový superkontinent

Je velmi těžké předpovědět, jak by tento superkontinent mohl vypadat. Odborníci proto navrhli dva scénáře. V prvním z nich se pevnina spojí kolem severního pólu a vytvoří se „Amasia“. V druhém se světadíly shluknou v oblasti rovníku a vznikne „Aurica“.

Navrhli také, jak rozložení horniny a změna oceánských proudů ovlivní globální klima. Současné uspořádání planety totiž umožňuje přenos tepla z rovníku na póly a rovnoměrné střídání vodní plochy a země reguluje odraz slunečního světla zpět do atmosféry.

„Pokud dojde ke vzniku Amasie, nastane doba ledová,” říká Michael Way, vedoucí výzkumník a fyzik z Goddardova institutu pro vesmírná studia NASA. „Bez jakékoli pevniny v cestě se totiž přenos tepla komplikuje. Póly tak budou výrazně chladnější a po celý rok pokryty ledem. Zároveň budou více zrcadlit energii ze slunce, což podpoří další snížení teplot.”

Amasia vs. Aurica

Aurica nabízí zcela odlišné prostředí. Pevnina na rovníku by naopak sluneční světlo pohlcovala. Došlo by k oteplování planety a suššímu klima. Superkontinent by tak připomínal pláže Jižní Ameriky.

Modelování navíc ukázalo rozdílné procento kapalné vody nacházející se na naší oběžnici. Na území Amasie by jí bylo pouze 60 %. Aurica by se pyšnila 99,8 %. Odborníci proto tvrdí, že tento poznatek by mohl pomoci při hledání vody na potenciálně obyvatelných planetách v naší galaxii.

Zdroje: www.gacr.cz, www.iflscience.com, www.giss.nasa.gov