Optické iluze jsou fascinující v tom, že dokáží zpochybnit naše vnímání a zcela ohromit naši mysl. Výsledkem je, že vidíme něco, co nikdo jiný ne. Příkladem je i náš obrázek. Symbol, který uvidíte jako první, odhalí, jak jste na tom se společenským životem.

Poznej sám sebe

Optické iluze dokáží odhalit zajímavé aspekty o našem nitru. Některé z těchto iluzí pak slouží jako jedinečná cesta k lepšímu sebepoznání. Laicky řečeno se díky nim můžeme mnohé dozvědět o našich osobnostních rysech.

Příkladem je i naše optická iluze. Na první pohled jednoduchý obrázek skrývá tři různé symboly. Ten, který spatříte jako první, prozradí, jak jste na tom se společenským životem.

Soustředěně se na něj zadívejte. Pak vyberte motiv, který vás takříkajíc praští do očí. Tímto jedinečným způsobem proniknete do skrytých aspektů vaší povahy, o kterých jste neměli sebemenší tušení.

Optické iluze pracují podobně jako psychoanalýza, která vrhá světlo na osobnost každého z nás novým a nečekaným způsobem.

Co přesně vidíte?

Motiv, který vyberete a který s vámi nejvíce rezonuje, odhalí podstatu vaší povahy. Přesněji řečeno to, jak to máte v oblasti sociálních vztahů. Možná díky němu dostanete odpovědi, které tak dlouho zely prázdnotou.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud jste jako první na našem obrázku spatřili dítě, pak jste člověk milující svou vlastní společnost. Laicky řečeno to znamená, že si lebedíte ve své vlastní samotě. Plně si vystačíte. Jakákoli společenská setkání a velké skupiny lidí vás vyčerpávají. Jak emočně, tak fyzicky. Svůj osobní čas si proto bedlivě střežíte a hraje ve vašem životě významnou roli.

Jestliže se vaše oči zaměřily na obrázek páru, jste člověk, který má úzký okruh přátel. Dáváte přednost kvalitě před kvantitou. O své blízké s nadšením pečujete a jste ochotný pro ně udělat cokoli.

V případě, že jste jako první spatřili stromy, jste člověk milující velkou a rozmanitou společnost. Záříte elánem a bezmeznou energií. Vaší nedílnou součástí je spontánnost. Milujete dobrodružství, objevování nových obzorů a nezapomenutelné zážitky. Čím víc lidí ve svém okolí máte, tím spokojenější a šťastnější se cítíte.

Co jste viděli jako první? Optické iluze jsou důkazem, že hlava každého z nás pracuje jinak. To, na co se zaměří jeden, druhý vůbec vidět nemusí. Důvod je prostý. Cílem optických iluzí je oklamat mysl a přinutit nás vnímat věci po svém. Díky tomu můžeme nahlédnout pod pokličku našich osobnostních rysů a zjistit, proč jsme takoví, jací jsme.

