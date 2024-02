Miliardáři žijí vysněný život většiny lidí. Cestují po světě, dopřávají si ta nejlepší jídla a mohou si bez přemýšlení koupit cokoli chtějí. Jsou ale skutečně šťastní? Jaké mají společné rysy? Jsou čestní, nebo jim chybí morálka? Pravdu nám o nich odhalí uznávaní psychologové.

Všichni je známe, protože zatím žijí na stejné planetě jako my. Elon Musk nakupuje běžně webové stránky za 36 miliard liber, Jeff Bezos lítá na dovolené do vesmíru nebo vídáme na televizních obrazovkách pořady jako Succession a White Lotus. Ty nám dávají nahlédnout do života ultra bohatých lidí.

Pravděpodobně se s nimi nemůžeme, my obyčejní smrtelníci, nikdy úplně ztotožnit. Jejich život je na míle vzdálený tomu našemu. Tito lidé žijí pod drobnohledem veřejnosti, ale i médií a odborníků. Ti zkoumají jejich mentalitu a psychologii, díky které dokázali vybudovat svá obří impéria.

Jak se stát miliardářem?

Jsou to bezohlední lidé, kteří jsou bezcitní a jdou přes mrtvoly? Nebo je naše představa o nich úplné sci-fi? Přední odborníci na psychologii bohatství nám jsou schopni objasnit vnitřní nastavení těchto ultra bohatých lidí. Mají totiž všichni společné osobnostní rysy.

„Tito lidé dobře ovládají své emoce, a to jak pozitivní, tak negativní, a mají tendenci méně emočně reagovat na okolní svět na vysoké úrovni,“ říká Dr. Steve Loughman, který působí jako sociální psycholog z Edinburské univerzity, v rozhovoru pro BBC Science Focus.

Podle něj bohatí lidé mohou působit chladně a nereagují jako většina lidí. Jsou spíše extrovertní, velmi společenští a otevření všemu novému. To je v rozporu s běžnou filmovou představou samotářského, introvertního milionáře. Emoční kontrolu a extroverzi již řadu let studují odborníci.

Vědci studie Socioekonomického panelu (SOEP) studovali údaje z ověřených osobnostních testů více než 20 000 osob. Více než 1 000 osob z nich byli přinejmenším milionáři. Rovnice ukázala, že čím větší bohatství, tím byly výraznější osobnostní rysy. To se týká i lidí, kteří mezi ně nepatří.

Miliardáře nespojují ale pouze tyto dva výrazné osobnostní rysy. „Málokdy jsou to tradicionalisté nebo konformisté. Prosazují inovace - vzpomeňte si na Elona Muska nebo Jeffa Bezose. To se pojí s vysokou mírou svědomitosti,“ říká Loughman.

Uzavírá výzkum: „Miliardáři mají tendenci spíše s ostatními nesouhlasit. To neznamená, že jsou nutně hrubí. Spíše z toho vyplývá, že jim nevadí konflikty. Dokážou se ostatním lidem postavit, aniž by měli potřebu být oblíbení.“

