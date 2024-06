Externí autor 1. 6. 2024 clock 3 minuty

Říkají vám lidé, že jste báječná holka do nepohody? Nikdy na nic nenadáváte, věci řešíte, jak přicházejí a vždy jste připravena pomoci svým nejbližším? Tuhle náturu jste si přinesla na svět pod jedním z následujících znamení zvěrokruhu.

Jaké je měřítko k tomu, aby o vás někdo řekl, že jste báječná holka do nepohody? Na takovou otázku se nedá jednoznačně odpovědět, protože jde o soubor různých vlastností, které z vás dělají skvělou partnerku, kamarádku, matku apod. Každá proto můžeme být dobrá úplně v něčem jiném.

A jestli se v níže uvedených znameních zvěrokruhu nenajdete, nic si z toho nedělejte, protože jste pro své nejbližší určitě skvělá holka do nepohody v jiných věcech.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Lidé narození ve znamení Střelce jsou celoživotní optimisté, které hlídá planeta Jupiter. Nesmíme zapomenout na jejich charisma, kterým k sobě přitahují spoustu obdivovatelů. A proč o Střelkyni lze říct, že je to žena do nepohody? Odpověď je velmi jednoduchá: vždy je pozitivně naladěná a z každé situace získá to nejlepší. Jinými slovy, i tu špatnou umí obrátit ve svůj prospěch. Kdyby jenom tím, že si z ní vezme ponaučení pro příště.

Kdo vytáhne Střelkyni do hor, užije si s ní báječný výhled bez mrmlání nad bolavýma nohama, tlačícími botami, zimou, horkem… Ve své přátelské povaze je nastavená vždy vyslechnout blízkého člověka a případně pomoct. Svým přirozeným sebevědomím pomáhá druhým bojovat s osudem, podporuje je ve všech směrech a je šťastná za jakoukoli výhru.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

„Je to rebel,“ prohlásil Petr Nárožný v pohádce S čerty nejsou žerty na adresu Vladimíra Dlouhého. Tahle zlidovělá replika naprosto dokonale sedí i na vzdušné znamení Vodnáře. Jde o to, že holka do nepohody totiž klidně může být i rebelka. Vlastně k tomu má všechny předpoklady. Kašle na konvence, myslí progresivně a je neuvěřitelně vynalézavá.

To všechno jsou jedinečné atributy pro chvíle, kdy jí nebo jejím nejbližším teče do bot. Z fleku totiž vymyslí bezpočet řešení, jak z maléru ven a sama se podílí na jejich vypracování. Kromě toho je Vodnářka dobromyslná vtipná, což je občas vlastnost, která dokáže povzbudit víc než bychom čekali. Být holkou do nepohody je vlastně pro Vodnářku jeden z jejích životních programů.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Ženy narozené ve znamení Panny jsou typické holky do nepohody, které ale tak trochu stojí stranou výslunní. Jsou to takové ty pilné včelky, které se díky své zodpovědnosti, brilantnímu analytickému myšlení a smyslu pro detail umí vyhnout všelijakým potížím.

Jestli něco Pannu baví, je to organizování a plánování situací, událostí, zkrátka čehokoli, co se namane. Mimochodem, vládne jí planeta Merkur, proto je Panna také značně komunikativní a dokáže si kreativně poradit i ve zdánlivě neřešitelných situacích. I když umí být vůči druhým kritická, ostatně nešetří ani sebe, jakmile vycítí nutnost pomoci, vrhne se do řešení úkolu, na kterém tvrdě pracuje, dokud není hotovo.

