Demence a Alzheimerova choroba jsou nebezpečím pro každého z nás. Dobrou zprávou je, že existuje prevence, jak těmto nemocem předcházet. Jednou z nich je řešení hádanek a hlavolamů, které zapojí každý mozkový závit. Najdete na téměř totižných obrázcích Spongeboba jeden jediný rozdíl?

Procvič mozek

Alzheimerova choroba postihuje více než 44 miliónů obyvatel na celém světě. Je to onemocnění, které začíná nenápadně, a jehož hlavním úskalím je, že na něj neexistuje lék. Rozpoznat ho v první fázi tudíž může být poměrně obtížné.

Alzheimerova choroba může začínat pouhým zapomínáním. Nemůžete si vzpomenout, kde jste nechali klíče nebo v kolik hodin jste se měli sejít s kamarádkou. Postupně však tato nemoc může přejít do stádia, kdy postižený neví, kde se nachází a je zcela dezorientovaný.

Člověk postižený Alzheimerem může být také roztržitý. Může si například uvařit oběd a zapomenout vypnout plyn nebo vyzvednout děti v určitý čas ze školy.

Dalším projevem Alzheimerovy choroby jsou problémy s řečí. Najednou nemůžete najít to správné slovo nebo slovní spojení, abyste vyjádřili, co si přejete a máte na mysli.

Lidé postižení Alzheimerovou chorobou často mluví nesystematicky a v jejich vyjadřování lze zaznamenat velkou řadu nesmyslů. Lidé trpící Alzheimerem se mohou ztratit na ulici, kde vyrůstali a vůbec nevědět, kde jsou.

Najdeš rozdíl?

Alzheimerova choroba postihuje mnoho částí našeho mozku. I proto dělá postiženým problém myslet racionálně. Často činí věci, které by pro ně jinak byly nemyslitelné a vůbec jim to nepřipadá zvláštní.

Najdete rozdíl na obrázku Spongeboba?

Zdroj: Youtube

Alzheimerova choroba končí fatálně. Lidé postižení touto nemoci jsou zcela odkázaní na pomoc okolí a nadále se sami o sebe neumí postarat. Spolu s mozkem chřadne také zbytek těla a svaly postupně vypovídají svou službu.

Abyste těmto chorobám předcházeli, je nutné na svém mentálním zdraví neustále pracovat. Nutit mozek zůstat aktivní a hledat nové podněty vedoucí k zamyšlení. K tomu byste neměli zapomínat na zdravý životní styl, který zahrnuje zdravou stravu a dostatek pohybu.

Nápomocná vám v tomto směru mohou být také mentální mozková cvičení, která jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou především tolik potřebným tréninkem pro mozek a všechny mozkové funkce.

Jedno takové cvičení vám přinášíme i my. Na zdánlivě totožných obrázcích Spongeboba je potřeba najít jeden jediný rozdíl, který oba obrázky odlišuje. Zvládnout to musíte v časovém limitu pouhých 4 vteřin. Troufnete si na to?

V okamžiku, kdy vám vyprší čas, přestaňte hledat. Pokud stále nevíte, jaký rozdíl oba obrázky odlišuje, nezoufejte.

Stačí se zadívat na pravou nohu Spongeboba, který na obrázku č. 2 postrádá ponožku. Vidíte to?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.msn.com, www.news18.com