Prodlužovací kabely jsou pohodlným řešením pro napájení více zařízení současně. U některých spotřebičů ale mohou představovat bezpečnostní riziko. Pochopení těchto rizik a zavedení bezpečnějších alternativ je zásadní pro zachování dlouhé životnosti spotřebičů a pro bezpečnost vaší domácnosti.

Chladničky a mikrovlnky

Chladničky vyžadují stálé napájení a prodlužovací kabely nemusí zajistit požadovanou stabilitu, což představuje riziko poškození spotřebiče a zvýšení celkové spotřeby energie. Bezpečnější variantou je přímé připojení do zásuvky s vyhrazeným obvodem.

Problematické v tomto ohledu mohou být i mikrovlnné trouby, které vytvářejí intenzivní teplo a ke své efektivní funkci vyžadují přímý zdroj napájení. Prodlužovací šňůry mohou ohrozit jejich výkon a představovat bezpečnostní riziko. Pokud už mikrovlnku musíte mít zapojenou přes prodlužovací kabel, vyhněte se tomu, aby ostatní spotřebiče běžely současně.

Podobně jako ohřívače, odebírají také klimatizace značné množství energie a měly by být připojeny přímo, aby nedocházelo k přetěžování prodlužovacích kabelů. Bezpečnější variantou je přímé připojení do určeného obvodu.

Pračky s proměnlivou potřebou energie mohou zatěžovat prodlužovací kabely a ovlivňovat tak nejen výkon, ale i bezpečnost. Pro bezpečnější variantu je proto připojte do blízké zásuvky s odpovídajícím napájením.

Myčky nádobí, stejně jako pračky, by měly být připojeny přímo, aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí. Pro bezpečnější variantu použijte vyhrazenou zásuvku ve zdi.

Kávovary, ačkoli se zdají být neškodné, mohou během provozu odebírat značné množství energie. Přímé připojení zajišťuje bezpečnost a optimální výkon. Pro bezpečnější variantu zapojte kávovar do zásuvky s příslušným napětím.

Pozor na topinkovače

Poměrně velké úskalí může v tomto směru představovat i obyčejný topinkovač. Zejména pak ty s vysokým příkonem, tedy větší modely, mohou při přetížených prodlužovacích kabelech představovat riziko požáru.

Nebezpečné prodlužky:

Zdroj: Youtube

Fény na vlasy jsou dalším spotřebiči, které není radno připojovat do rozdvojky nebo do "prodlužovačky", aby se zabránilo přetížení prodlužovacích kabelů a potenciálnímu nebezpečí požáru. Pokud se rozhodnete riziko podstoupit a zapojíte fén do rozdvojky s dalším spotřebičem, můžete si koledovat o vyhození pojistek. To samé platí i pro ohřívače vody.

Pozor si dejte také na elektrické sporáky – instalujte přímo do určeného obvodu s potřebným výkonem, abyste zajistili bezpečí sobě i své domácnosti. Prodlužovací kabely nejsou k zapojení takto velkých spotřebičů vhodné, mohou způsobit jejich přehřátí, což může v místnosti vytvářet velmi nebezpečné situace.

Při práci s elektrickými spotřebiči je nejdůležitější upřednostnit bezpečnost. Pochopení omezení prodlužovacích šňůr a přijetí bezpečnějších postupů může zmírnit potenciální rizika a zajistit dlouhou životnost jednotlivých spotřebičů.

Chcete-li zachovat bezpečnostní standardy a optimální výkon, vyhněte se zapojování spotřebičů s vysokým výkonem do prodlužovacích kabelů. Místo toho dávejte přednost přímému připojení do vyhrazených zásuvek podle doporučení výrobce a elektrických předpisů. Osvojením těchto postupů mohou jednotlivci ochránit své domovy a spotřebiče před potenciálními riziky spojenými s nesprávným nastavením elektrické sítě.

Zdroje: www.bobvila.com, www.nfpa.org, www.cpsc.gov