Jak by vypadala katastrofická srážka Země s jiným tělesem. Podívejte se na video

Jak by vypadala srážka Země s jiným tělesem

Foto: Shuttestock.com

Vesmírná věda je každý den o krůček dál v poznávání nekonečného prostoru nad naší planetou. Tým astrofyziků z anglické Durhamské univerzity zkoumal pomocí 3D simulací možné dopady srážky vesmírného tělesa se Zemí, aby zjistili víc o vzniku planet a života. Několik videí umístil na YouTube. Ne, proto, aby nás děsili, ale aby se o své poznatky podělili.

Neopatrné planetky

Trvá to miliardy let než se z částeček prachu a plynů zrodí nová planetka. Na počátku mladého vesmíru „nezkušené“ oběžnice ještě neměly svou stálou dráhu, stalo se tak, že se jejich cesty zkřížily a došlo ke srážce, což pro ně mělo řadu následků. Planetky třeba přišly o svou atmosféru. Proto vědce především zajímalo, jak může takový střet atmosféru ovlivnit. „V současné době se zdá, že množství atmosféry, které planeta ztratí v důsledku těchto srážek, závisí na tom, jaké má štěstí nebo smůlu z hlediska typu dopadu," uvedl V. Eke, kosmolog z Durhamské univerzity. Při ztrátě atmosféry tak mohl na některých planetách vznikající život zaniknout, na jiné začínat…

Zdroj: Youtube

Šťastné kolize – zrodí se měsíc

Pro lidstvo šťastně skončila kolize mladičké Prazemě s vesmírným embryem – protoplanetou Theia. Vesmírná nehoda obou „nerozvážnic“ před 4 500-4425 lety dle teorie Velkého třesku vyvrhla na oběžnou dráhu tuny materiálu, ze kterého vzniknul prstenec a z něho později Měsíc … a díky této srážce se i „rozjela“ řada chemických procesů, které vedly ke zrodu života na naší planetě. Srážka, ze které se zrodí nový měsíc, je to jeden z možných dopadů kolizí, a řekněme ten šťastný.

Srážky vesmírných těles

Astrofyzici z Durhamské univerzity pro simulaci srážek využívají superpočítač COSMA 3D. Vytvořili obraz kolizí vesmírných těles v raném období vesmíru, ale i stovky situací, které měly ukázat, co by se stalo, kdyby do planety velikosti Země narazil jiný vesmírný objekt a jaký vliv by měla rychlost nebo úhel dopadu na atmosféru i následné události. „Víme, že srážky planet mohou mít dramatický dopad na atmosféru, ale je to poprvé, kdy jsme je mohli studovat v tak širokém rozsahu a tak podrobně," uvedl astronom a hlavní autor studie J. Kegerreis a dodal: „Navzdory pozoruhodně rozmanitým následkům, které mohou mít různé úhly a rychlosti dopadu, jsme našli jednoduchý způsob, jak předpovědět, co by z atmosféry zbylo,“ a dále že, „… se ví, že jsou oběžné dráhy planet v současné době stabilní a proto se v dohledné době nemusíme nějaké srážky obávat.“

Pár nejzajímavějších 3D simulací bez komentáře pro YouTube vybral jeden z výzkumníků S. Spaleta a pár jeho kolegů.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.newscientist.com, www.space.com, tekdeeps.com