V indickém chrámu leží poklad za bilion dolarů. Nikdo nesmí otevřít tajné dveře

Chrám Sree Padmanabhaswamy

Stejně jako všechny příběhy o skrytých pokladech je i chrám Šrí Padmanabhasvámí v Kérale již desítky let místem v Indii, které je zahaleno tajemstvím a obavami. Uvnitř něj se nachází skrytá komora, kterou dle pověstí chrání dvě kobry. Legenda praví, že každého, kdo se ji pokusí otevřít, stihne katastrofa s fatálními následky.

Nikdo neví, kdo a kdy tento chrám postavil. Nachází se v Thiruvananthapuramu v Kerale. Jde o nejbohatší chrám na světě, ve kterém bylo nalezeno zlato a drahokamy v hodnotě 22 miliard dolarů.

Poklad za bilion dolarů

Celý tento poklad byl shromážděn pouze v pěti komorách v suterénu chrámu. Stále jsou zde však další tři, které zatím nebyly otevřeny. V jedné z nich jsou železné dveře s velkým hadím vzorem. Legendy říkají, že to je Naga Bandhanam. Dveře je tak možné otevřít pouze za pomoci kouzelných manter. Pokud by to někdo zkusil násilím, mohl by způsobit obrovskou zkázu.

Záhadné dveře tajné komory

Komory uvnitř chrámu držely vědce v šachu po celá desetiletí. Až v roce 2011 bylo prostřednictvím posádky pověřené Nejvyšším soudem otevřeno pět různých komor. Zásoby odhalily prvotřídní neocenitelný poklad. Byly odhaleny obrovské hromady šperků, modly a mince. Nyní se bádá nad tím, zda a jestli vůbec otevřít zbylé komory a zjistit tak, co se skrývá uvnitř nich.

Audit majetku slavného chrámu Sree Padmanabhaswamy v kéralském Thiruvananthapuramu ukázal, že z jeho depozitářů záhadně zmizelo obrovské množství zlata. Bylo zjištěno, že chybí až 769 zlatých hrnců a stříbrných prutů. Někteří skeptici také naznačují, že pod tajnou komnatou se nachází skrytý tunel, který umožnil architektům upevnit dveře komory zevnitř, což znemožnilo jejich prolomení. Tento záhadný tunel mohl nepřetržitě vést několik let k rabování pokladu, aniž by si toho kdokoliv všiml.

Odborný orgán, který provádí inventarizaci majetku v chrámu, se obrátil na nejvyšší soud s žádostí o povolení otevřít všechny zbylé komory v chrámu, jak uvedla zpráva v Hindustan Times. Sama královská rodina Travancore vyjádřila svůj nesouhlas s otevřením zbytku komor, konečný verdikt je ovšem na rozhodnutí Nejvyššího soudu.

To, co indický soud ale nepřiznal, je právě existence tajné vnitřní komory. Ta má mít podle starověkých rad tlusté stěny vyrobené z ryzího zlata a může obsahovat doposud největší neobjevený poklad v historii lidstva.

Chrám Šrí Padmanabhasvámí je hinduistický chrám zasvěcený Pánu Višnuovi. Svatyně je v současné době spravována pomocí souhlasu s vedením královské rodiny Travankúru. Chrám a jeho majetek patří Pánu Padmanabhasvámímu a byl po dlouhou dobu řízen pomocí dohody s travancorskou královskou rodinou v jejím čele. Ta však byla později Nejvyšším soudem vyloučena z jakéhokoliv vedení nad chrámem.

Chrám je jedním ze 108 objektů, které višnuismus uctívání. Je známý z raně středověké tamilské literatury (šesté až deváté století), přičemž v průběhu šestnáctého století na něm byly provedeny stavební úpravy a byl postaven jeho zdobný gópúram.

