V 300 tisíc let staré skále byl nalezen kovový šroub. Vědci to neumějí vysvětlit

Natálie Borůvková

Archeologické vykopávky

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock

Historici a archeologové jsou zmateni další záhadou. V 300 tisíc let staré skále objevili kovový šroub. Vědci původ tajemného nálezu Lanzhou zatím neumějí vysvětlit.

Tento nový objev si získal velkou pozornost všech, sběrateli počínaje a badateli konče. Záhadná část totiž obsahuje kovový šroub. Ten je zaseknutý v kusu skály. Má rozměry asi 6 × 8 cm a hmotnost 466 gramů. Záhada ovšem netkví jen v samotném nálezu, ale také v okolní hornině. Ta dle vědců není obvyklá.

V 300 tisíc let staré skále byl nalezen kovový šroub

V 90. letech 20. století objevili čínští archeologové kámen se šroubem schovaným uvnitř. Kámen je záhadný, protože je starý 300 milionů let. V té době však nežili žádní lidé, aby šroub vyrobili.

Geologové stále bojují také s určením původu horniny. Protože se zatím nepodařilo prokázat přesné složení horniny, mají všechny teorie právo na existenci. Jedna z nich uvádí, že hornina mohla být vytvořena člověkem, a proto označuje kámen za nejcennější objev v Číně.

Deník Lanzhou Morning News uvádí: "Více než deset geologů a světových fyziků z Národního úřadu pro zemské zdroje provincie Kan-su, Úřadu pro výzkum barevných kovů provincie Kan-su, Ústavu geologie a výzkumu horníků Čínské akademie, pobočky Lan-su, a Školy zdrojů a životního prostředí Vysoké školy v Lan-su se sešlo, aby prozkoumali původ tohoto záhadného kamene."

Došli k závěru, že "kámen je jedním z nejcennějších v Číně i na světě pro sběratelské, výzkumné a archeologické studie".

Nebo je kámen Lanzhou druhem fosilie amonita zvaného baktritidní hlavonožec, který může připomínat šroub z doby miliony let staré?

Vědci jeho původ neumějí vysvětlit

Dokud nebude kámen podroben výzkumu, vysvětlení nebude jasné. Teorií je však mnoho. Většina badatelů se však kloní k názoru, že kámen patří k pozůstatkům prehistorické civilizace či má původ ve zcela jiné planetě než je ta naše.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vědcům se nepodařilo potvrdit, z jakého materiálu byl šroub vyroben. Zda je z kovu nebo z něčeho jiného. Vědci z Ústavu geologie a výzkumu minerálů Čínské akademie se domnívají, že tělo šroubu mohlo být vyrobeno dříve, než hornina, ve které byl šroub uschován.

Je naprosto zřejmé, že v dějinách lidstva je zatím obrovská mezera, když artefakty jako šroub z Lanzhou nemají jasné vysvětlení. Výzkumy naznačují, že před 300 miliony let existoval superkontinent Pangea, a že nalezený šroub mohl vzniknout také v té době.

Šroub Lanzhou však není první objevem svého druhu. Podobné artefakty již byly nalezeny před několika lety v Rusku. A to se zcela shodnými šrouby.

Objev jako šroub Lanzhou jasně dokazují, že chápání naší historie i původu mohou být po celou dobu mylné. A že na naší planetě mohly existovat vyspělejší civilizace již před miliony let. Pokud je to pravda, znamená to, že se historie bude muset přepsat…

Zdroje:

www.beautyofplanet.com

www.infinityexplorers.com

www.ancient-origins.net