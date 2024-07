Externí autor 30. 7. 2024 clock 3 minuty

Všichni máme nějaké tajné přání a všichni si přejeme, aby se nám splnilo. Někdo si na něj musí počkat pár měsíců, jiný dokonce pár let. Pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení, gratulujeme, protože vám se nejtajnější přání splní už v srpnu.

Vánoce v srpnu? Pro tři znamení zvěrokruhu bude tohle realita. Čeká na ně totiž řada splněných přání, která jim změní život. A také jsou odměnou za předcházející, méně šťastné měsíce. Podívejte se, jestli i vy dostanete nějaký dárek...

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Srpen si pro lidi narozené ve znamení Berana připravil doslova magickou energii. Jinými slovy, bude se jim dařit vše na co sáhnou a také se jim vyplní jedno přání, po kterém dlouho toužili a hodně pro něj dělali.

Milí Berani, konečně se můžete těšit na něco velmi důležitého, krásného a velkého. Běžte si pro svůj dar a neotálejte, protože si ho zasloužíte. V následujících čtyřech týdnech se odehraje nejdůležitější událost ve vaší kariéře. Konečně se vám splní vše, pro co jste tak moc pracovali. Je za dveřmi povýšení nebo zvýšení platu v částce, kterou jste opravdu nečekali.

A to není všechno. Hvězdy vám vzkazují, že potkáte osudového člověka, jenž bude stát při vás a pomůže vám dosáhnout i dalších věci, které jste si naplánovali. Není jasné, zda jde o lásku, kamaráda nebo mentora, proto mějte oči otevřené a vnímejte jakýkoli signál osudu.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Milí Lvi, tohle je váš čas. Postavení hvězd i jejich srpnový tanec vám nadělí v osobním životě překvapení a spoustu dalších krásných věcí. Konečně se totiž zdá, že se blýská na lepší časy a vy přeskočíte z kolonky single do kolonky zadaní. Sice jste si něco takového tajně přáli, ale už jste v to nedoufali. O to dynamičtější bude mít nová situace vývoj.

Zkrátka nepřijdou ani zadaní, kteří si po všech jarních hádkách konečně přáli klid. Mají ho mít. A to není všechno. Srpen vám přinese stejnou náruč vášní jako na začátku vztahu, v což jste vlastně ani nedoufali.

Vaším tajným přáním je s protějškem strávit alespoň pár dní o samotě. Možná vás překvapí, že on to vidí stejně. Můžete se proto těšit na výlet. Hvězdy se nezmiňují, jestli k moři nebo na Mácháč, ale to je jedno. Daleko důležitější pro vás je, že budete konečně mít alespoň chvíli čas jenom sami pro sebe.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Milé Ryby, ať už máte jakákoliv přání nebo sny, všechna se splní právě letos v srpnu. A odehraje se to s takovou parádou, že budete mít pocit, jako byste vstoupili do pohádky. Vždycky jste chtěli cestovat a konečně se vám splní sen podívat se do destinace, která je pro vás jednička.

Už dlouho toužíte po založení rodiny. Jenom pořád nebylo s kým. Zdá se, že se konečně objeví člověk, který bude mít pochopení pro vaši složitou duši i občasné útěky do světa fantazie. Srpen totiž nahrává setkáním s novými lidmi, tak tuhle příležitost nezahoďte.

Dařit se vám bude i v práci, mezi kolegy a přáteli. Váš srpen se ponese v duchu společenských setkání. Věnujte pozornost vodním a zemským znamením, která vám mohou přinést štěstí, jež ovlivní nejenom tento měsíc, ale i ty následující.

Zdroje: www.gala.de, www.slobodenpecat.mk