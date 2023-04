Cenné náklady lodí, které skončily na dně moře hledače pokladů lákají neustále. Čtyřicet tun zlata v hodnotě milionů dolarů měla převážet německá nákladní loď SS Minden. I ta se stala jejich cílem. Objevili ji britští „lovci“ a v ní velkou přepravní schránku. Příběh má ale překvapivý konec...

Poklad nacistů

Nacisté se během druhé světové války zmocnili mnoha vzácných a historicky cenných předmětů a obrazů. To je celkem známý fakt. Příběh německého potopené zlata je jiný. Nákladní loď SS Minden převážela z banky Banco Germanico, jihoamerické pobočky německé Dresdner Bank cenné kovy a peníze. Dne 6. září 1939 zaměstnanci banky naložili na Minden zlaté pruty a sto milionů liber šterlinků (v eurech zhruba 112 milionů) uložené ve velké poštovní schránce.

Na cestě z Brazílie mezi Islandem a Faerskými ostrovy loď 24. září dostihly křižníky Britského královského námořnictva HMS Calypso a HMS Dunedin. Kapitán lodi Minden jednal dle Hitlerova nařízení. V takové situaci měl nechat loď potopit i s nákladem, aby se nedostal do rukou nepřítele.

Téhož dne šla SS Minden ke dnu. Její posádku zachránila HMS Dunedin a dopravila na vojenskou základnu Scapa Flow Harbor na Orknejských ostrovech.

„Objeveny tuny zlata za miliony“

Píše se rok 2017 a jako první se o objevení vraku nacistické lodi SS Minden pokusili hledači pokladů z britské společnosti Advanced Marine Services (AMS). Uvádí to britský deník The Sun. Novinové titulky deníků pak hlásají nalezení nacistického zlata na dně moře v hodnotě 130 milionů dolarů. Informují o problémech s povolením příslušných islandských úřadů schránku prozkoumat a vyzvednout a o očekávaném vyjádření, právech vlastnictví nálezu a možném převezení schránky se zlatem do Británie.

O rok později…

Jak psaly noviny, vrak lodi v dubnu 2017 objevila v hloubce 2 240 metrů a ve vzdálenosti 120 mil, tedy něco přes 193 kilometrů, od pobřeží Islandu posádka AMS na pronajaté lodi Seabed Constructor. V podpalubí pak podmořské kamery zachytily přepravní schránku velkých rozměrů. Loď ale zadržela islandská pobřežní stráž, protože neměla potřebná oprávnění k průzkumu a posádka se musela vrátit na pevninu. Povolení od Islandské agentury pro životní prostředí (Umhverfisstofnun) pokračovat ve zkoumání vraku a „prorazit díru“ ve schránce za účelem zjištění obsahu společnost Advanced Marine Services získala v říjnu. Platilo do května 2018.

Video ukazuje mapku a vypráví krátký příběh SS Minden:

Zdroj: Youtube

Kvůli špatnému počasí ale nebylo možné schránku s pokladem prozkoumat, případně vyzvednout a otevřít. Lhůtu ke zkoumání proto AMS islandská agentura prodloužila do července 2018.

Zcela nečekaný objev

Poslední průzkum vraku SS Minden prováděla AMS pomocí plavidla MV Seabed Worker tři dny v červenci 2018, jak se uvádí. Dle dohody totiž musela o krocích svého průzkumu podávat islandské agentuře podrobné informace a sepsat závěrečnou zprávu. Uvádí se v ní, že vrak v červenci 2018 prozkoumali, ale ve schránce: „… nebyly nalezeny žádné cenné předměty.“ Na lodi neobjevili žádný náklad, nic, co by je zajímalo a z vraku nic nevyzvedli…

V jednom článku v islandském tisku se psalo, že Halla Einarsdóttir, odborná pracovnice Agentury pro životní prostředí, nemá důvod o verzi AMS pochybovat a nevěřit, že z lodi SS Minden nic nevyzvedla. Na otázku, zda není překvapivé, že se v Mindenu nic nenašlo, Halla odpověděla, že se agentura zaměřila na to, aby jednali v souladu s povolením o zabránění znečištění a dodržovali povinnosti. A dle AMS k žádné kontaminaci nedošlo. A pokud jde o schránku, Halla řekla, že ji členové expedice našli prázdnou. „Možná otevřeli skříň a viděli, že z ní není co vyndat…“

Kdo uloupil zlato? Někteří historici se domnívají, že je i možné, ač nepravděpodobné, že SS Minden nic nepřevážela, možná je za jeho zmizením sama její posádka, možná…



Zdroje: pictolic.com, eu.usatoday.com, allthatsinteresting.com, en.wikipedia.org