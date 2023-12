Externí autor 5. 12. 2023 clock 3 minuty

Seriál Krok za krokem kdysi učinil z několika mladých herců hvězdy. Mezi ně patřila i Staci Keanan, která v sitcomu ztvárnila roli šprtky Dany Fosterové. Po konci seriálu se však stáhla do ústraní. Co dělá a jak vypadá dnes?

Staci Keanan, rozená Anastasia Love Sagorsky, se narodila 6. června 1975 v Pensylvánii. Její matka Jacqueline byla v domácnosti a otec Irv Sagorsky pracoval jako prodejce aut. Anastasia prokázala svůj talent a scholastické schopnosti již v útlém věku, kdy vyhrála několik vzdělávacích soutěží. Zlákalo ji ale také herectví.

Cesta ke slávě

Už ve čtyřech letech byla k vidění coby dětská modelka v magazínech s módou. Poté se přestěhovala se svou matkou do New Yorku a v osmi letech se začala objevovat v reklamách a na jevišti. Její televizní debut přišel v roce 1987 v minisérii I'll Take Manhattan​​.

Herecký vrchol

Do povědomí široké veřejnosti se Staci dostala v roce 1987, když byla obsazena do komediálního seriálu s názvem My Two Dads, který vysílala americká televizní stanice NBC. Seriál se na obrazovkách objevoval tři roky a byl velmi sledovaný. Ze Staci tak učinil dobře známou dětskou herečku.

Ještě větší slávu ale zažila o několik let poté. Konkrétně v roce 1991, kdy získala roli Dany Fosterové v sitcomu Krok za krokem. Ten se stal hitem nejen v USA, ale také v mnoha dalších zemích včetně České republiky. V sitcomu se Staci pravidelně objevovala až do roku 1998, kdy byl televizní stanicí zrušen.

Přechod od herectví ke vzdělávání

Mezi lety 1998 a 2004 si vzala pauzu od herectví, během které studovala na vysoké škole UCLA. Poté se na krátkou dobu vrátila k filmu, ale v roce 2010 definitivně ukončila hereckou kariéru s thrillerem Smrt a kremace​​. Po odchodu z herecké scény se věnovala vzdělávání, když působila jako doučovatelka pro studenty a vedla workshopy o získávání finanční pomoci při studiu​​.

Nová kariéra

Staci absolvovala právnickou školu Southwestern Law School a v roce 2013 získala titul JD. Nyní působí jako zástupkyně okresního prokurátora v okresní prokuratuře Los Angeles, kde se zabývá širokým spektrem případů, včetně domácího násilí, sexuálních trestných činů, gangové kriminality a vražd. Navíc učí na Southwestern Law School a vede projekty pro školní děti​​.

Osobní život

V únoru 2017 si Staci vzala herce Guye Birtwhistle. Někdejší herečka si své soukromí velmi střeží, a tak není ani známo, zda se s manželem dočkali nějakých potomků.

close info Pinterest zoom_in Staci Keanan se změnila, stále je ale krásná

Z kdysi slavné herečky se tak stala vážená právnička, které se v její práci nesmírně daří. Spousta lidí by ji ale určitě přece jen ráda viděla znovu na obrazovkách. K tomu už pravděpodobně ale nikdy nedojde. Podobně jako u dalších dětských hvězd, které hrály v seriálu Krok za krokem. Navzdory tomu, nakolik byli herci ve své době známí, ani jednomu z nich se nepodařilo popularitu dlouho udržet.

Zdroje: csfd.cz, celebsuburb.com, the-sun.com