Krutý osud Stalinovy dcery Světlany: Prvně ji připravil o matku, pak o snoubence

Stalinova jediná dcera Světlana se za celý život nedokázala vymanit ze stínu svého otce. "Všude jsem byla politickým vězněm jeho jména," prohlásila krátce před svou smrtí v roce 2011. Nepomohlo ani, že se ve Spojených státech představovala jako Lana Peters.

Když v srpnu roku 1942 Winston Churchill navštívil Stalina v jeho soukromých pokojích v Kremlu, setkal se zde i s tehdy 16letou Světlanou. Popsal ji jako "hezkou rudovlasou dívku, která svého otce poslušně políbila". Stalin prý na něj v tu chvíli zamrkal, jako by chtěl říci: "Vidíte, i bolševici mají rodinný život!" (Zdroj: Svetlana Alliluyeva Biography - Facts, Childhood, Family Life …)

Zrovna Stalinův "rodinný život" přitom nebyl ničím, o čem by člověk v mládí snil. Světlanina matka Naděžda Allilujevová si vedle autoritářského manžela připadala jako ve vězení. S přáteli se mohla stýkat jen tehdy, když jí to Stalin dovolil. Marně se ho snažila brzdit ve stranických čistkách a popravách nevinných lidí. Vysmíval se jí, ponižoval ji před svými kumpány a do ložnice si vodil cizí ženy. Naděžda vyřešila nešťastné manželství sebevraždou, když bylo Světlaně šest let (Zdroj: en.wikipedia.org).

Zdroj: By UPI - Ebay, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62194806

Sovětská veřejnost se o jejím dobrovolném odchodu nesměla dozvědět, a tak média otiskla vysvětlení, že zemřela na zánět slepého střeva. Věřila tomu i Světlana.

Pravdu se dozvěděla teprve za války z britských novin. Ačkoli otce do této chvíle upřímně milovala, její důvěra byla silně otřesena.

Jeho skutečnou povahu odhalila poté, co se zamilovala do židovského filmového tvůrce Alexeje Kaplera. Stalin se s mužem jejího srdce vypořádal stejně jako s jakýmkoli jiným protivníkem: poslal ho na 5 let do vyhnanství na Sibiř a následně ho na dalších 5 let nechal zavřít do gulagu. Světlana později vyprávěla: "Otec mi zničil život dvakrát. Poprvé, když mi nedovolil studovat umění, a podruhé, když bezdůvodně odsoudil Kaplera." (Zdroj: www.theneweuropean.co.uk, listopad 2019)

Světlana přitom byla zřejmě jedinou osobou, kterou Stalin po smrti Naděždy upřímně miloval. Jako malé dívce jí nedokázal nic odříct. "Ano, miloval mě. Ale byl to velmi jednoduchý muž. Velmi hrubý, velmi krutý," doplnila diktátorova dcera, která se nikdy neztotožnila s komunistickou doktrínou a naopak obdivovala svobodu západního světa.

Po otcově smrti se věnovala literatuře a překladatelství, v osobním životě se jí ale nepodařilo zakotvit. Třikrát se provdala, třikrát rozvedla, a další přítel jí umřel v náručí. Protože pocházel z Indie, požádala tehdy úřadujícího prvního tajemníka Brežněva, aby směla popel zesnulého odvézt do rodné země a setkat se s jeho rodinou. Dostala povolení k desetidenní cestě.

Světlana se odhodlala ke kroku, kterého se sovětští funkcionáři nejvíce obávali. V Dillí zamířila rovnou na americkou ambasádu a požádala o politický azyl v USA. Za oceánem krátce žila s novým manželem, po němž převzala příjmení Peters. Ačkoli se jí za život narodily tři děti, pendlovala světem osamělá a rozervaná. Nálepku Stalinovy dcery ze sebe nikdy nesňala, lidé ji poznávali i na ulici. Zemřela ve svých 85 letech v pečovatelském domě v americkém Wisconsinu.