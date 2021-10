Staršího syna nechal Stalin zabít, mladší dopadl snad ještě hůře

Stalin se synem Vasilijem a dcerou Světlanou

Foto: Profimedia.CZ

Nedá se říci, co Stalin od svých synů očekával, ale spokojen s nimi každopádně nebyl. Jejich výchovu přitom zpackal sám. O Jakova z prvního manželství se dlouhá léta nezajímal a na mladšího Vasilije už neměl kvůli státnickým povinnostem čas. Z chlapců vyrostli rebelové. Zatímco Jakov se chtěl polepšit a nastoupil na frontu, Vasilij propadl alkoholu.

Když Jakov Džugašvili přicestoval z rodné Gruzie za otcem do Moskvy, neuměl ani pořádně rusky. Stalin ho nazýval neschopným troubou a neustále ho zesměšňoval, což se neblaze podepsalo na chlapcově duševním zdraví. Trpěl depresemi a odmítl přijmout nové otcovo příjmení. Pokusil se o sebevraždu, ale střela se vyhnula životně důležitým orgánům, což Stalin okomentoval slovy, že se ten trouba neumí ani zastřelit.

Pro zajatce nebyla cesta zpět

V roce 1932 však diktátor ztratil i druhou manželku, která už nadále nehodlala snášet jeho tyranii a střelila se přímo do srdce. Stalin po této ráně trochu změkl a s Jakovem se usmířil. Vlídně přijal jeho novou manželku a zajistil mu byt. Jakov na oplátku nastoupil na vojenskou školu a po vypuknutí války narukoval do prvních linií.

Bohužel padl do zajetí a Němci Rusům v rámci lživé propagandy vzkázali, že se u nich Stalinovu synovi líbí. Vyzvali bojující Rudoarmějce, ať se také nechají zajmout - budou se mít lépe než v Rusku.

Stalin zuřil a vydal prohlášení, že každý zajatý voják je zrádce a musí zemřít. Jakova tato zpráva zastihla v táboře Sachsenhausen, kam ho nacisté poslali nejspíš z toho důvodu, že nevěděli, co si s ním jiného počít. Na nabídku spolupráce nepřistoupil, nehodlal zradit vlast. Teď ale pochopil, že v očích otce si zaslouží jen smrt. V zoufalství naběhl na dráty vysokého napětí, přičemž ho hlídkující esesáci zastřelili.

Zdroj: Youtube

Protekční alkoholik

Stalinovi tak zbyl už jen Vasilij, jenž po tragédii svého polovičního bratra dostal zákaz účastnit se přímých bojů. Statečností beztak nijak neoplýval, odmalička se choval spíš jako rozmazlený vztekloun. "Rád všechno ničil. Bral mi panenky, vytahoval z hlíny rostliny, které jsme zasadili, a mnou samou naprosto pohrdal," napsala o něm jeho sestra Světlana.

Po smrti matky se Vasilij stal neurotickým a ještě prudším. Ve třinácti letech začal pít alkohol a závislosti se už nikdy nezbavil. Alkoholismus se příliš neslučoval s kariérou pilota, kterou si dobrovolně zvolil, nicméně příslušnou školu ukončil s vyznamenáním a potom už jen stoupal v armádní hiearchii. Otec pro něj přitom žádnou protekci nežádal; učitelé, důstojníci a generálové ji zajistili sami od sebe.

V 19 letech se Vasilij oženil, aniž na obřad pozval rodinu. "Proč jsi mě nepožádal o svolení? Čert tě vem. Tvojí nevěsty je mi líto. Vzala si idiota," napsal mu Stalin. Snacha dala jeho slovům za pravdu hned po roce, když ji Vasilij v přítomnosti jejích přátel uhodil, až spadla na pohovku. V té době byla těhotná. Rozvod na sebe nenechal dlouho čekat. Vasilij poté stihl vystřídat ještě tři další partnerky, ke kterým se choval rovněž hrubě a na každém kroku je podváděl s jinými ženami. Ačkoli to tak z fotografií možná nevypadá, měl pověst hezouna a sukničkáře.

Narozeniny už neoslavil

Do práce moc nechodil, po většinu času byl opilý, ale přesto to dotáhl na generálporučíka. V roce 1952 zavinil smrt dvou pilotů, když jim v podroušeném stavu nařídil cvičný let i přes nepříznivé počasí.

Zdroj: Youtube

Po Stalinově smrti byl Vasilij zbaven hodností a uvržen do vězení. V té době už měl zdraví natolik podlomené alkoholem, že musel být každou chvíli hospitalizován. Nikita Chruščov se nad ním nakonec slitoval, nechal ho propustit a přiznal mu malou penzi. Vasilij se doslova upil k smrti. Zemřel dva dny před svými 41. narozeninami.



Zdroje: allthatsinteresting.com, bortnoe.ru, en.wikipedia.org