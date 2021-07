Jak dopadla jediná Stalinova dcera Světlana? Otec jí ničil život i po své smrti

Josif Stalin s dcerou Světlanou

Ze tří dětí Josifa Stalina žila jeho dcera Světlana nejdéle. Těžko říct, jestli pro ni život kvůli nesmazatelné nálepce potomka sovětského diktátora nebyl spíše utrpením. Podvodem se ji podařilo utéct z rodné země až po otcově smrti. Ke konci života ho tak nenáviděla, že odmítala mluvit rusky.

Stalin svou dceru velmi miloval. „Byl rád, když mě měl u sebe, ale nefungovalo to, protože nikdo nemohl zapadnout do jeho způsobu života,“ vzpomínala Světlana v knížce Stalin, čekání na Hitlera. Trávil s ní čas, ale úředničina mladou slečnu přece jen nebavila. To Stalina uráželo, myslel si, že svou dceru nudil. Vztah mezi těmi dvěma byl komplikovaný i proto, že Stalin byl po sebevraždě své manželky čím dál tím osamělejší a utrápenější.

Nucené studium historie a zakázaná láska

Josef Stalin zasáhl do Světlanina života zásadním způsobem hned dvakrát. Nejprve ji zakázal studovat literaturu, místo toho ji poslal na historii.

Podruhé když se v 16 letech zamilovala do o 22 let staršího židovského filmaře Alexeje Kaplera. Tento muž ji otevřel dveře do světa kultury, dával ji číst knihy a ona jím byla učarovaná.

Když se Stalin dozvěděl, s kým se Světlana stýká, rozzuřil se. Přece jen si pro svou dceru představovat spíše spořádaného ruského komunismu. Bez zaváhání ho nechal odsoudit k deseti letům ve dvou různých gulazích. Vymyslel si, že byl britským špionem. (Zdroj: zoommagazin.iprima.cz)

Nešťastná manželství

V 19 letech se Světlana provdala za dalšího nápadníka – Žida Grigorije Morozova a porodila své první dítě. Manželství však nebylo šťastné: Světlana tvrdila, že podstoupila tři bolestivé potraty, načež se rozhodla uprchnout. Sama údajně řekla že „nikdy nebyla zvyklá na rodinný život, proto bylo snadné ho rozbít.“ Stalin se z rozvodu radoval. (Zdroj: plus.rozhlas.cz)

Dalšího muže už jí měl zajistit sám otec. Jurij Ždanov byl synem člena politbyra, a tak přesně podle jeho představ. Ani toto manželství nebylo šťastné. Světlana podruhé otěhotněla a porodila dceru Jekatěrinu. Byla však stále více nemocná, projevila se u ní toxikóza, která postihla její ledviny, a navíc měla velké problémy s manželovou tchýní. I proto ji Stalin povolil rozvod a sám o necelý rok později zemřel.

Život pod kontrolou

Ani poté neměla Světlana klid. Pro stát představovala potencionální nebezpečí, a tak byla dlouhou dobu sledována a odposlouchávána. Všichni se na ni dívali skrz prsty a ona se nedokázala zbavit stínu svého otce.

Útěk ze SSSR

Po dalším manželství se v SSSR seznámila ještě s jedním klíčovým mužem jejího života, indickým komunistou Bradžéšem Sinhem. V té době ještě nevěděla, že ji zajistí cestu na svobodu. Tento muž byl těžce nemocný, a nakonec umřel Světlaně v náručí. Ta byla velmi nešťastná, ale nelenila, a u vedení SSSR si vymohla možnost pohřbu. Pod touto záminkou vycestovala do Indie, kde se dostala na americké velvyslanectví, a odtud do exilu.

Tam těžila z jejích pamětí a napsaných knih, na kterých vydělala několik milionů dolarů.

V New Yorku dokonce uspořádala tiskovou konferenci, kde odsoudila otcův režim. Doživotní role Stalinovy dcery se i se změněným jménem nikdy nezbavila, a i proto na konci života už odmítala hovořit rusky.

Zemřela roku 2011 na rakovinu tlustého střeva. Bylo jí 85 let.

