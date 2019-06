Stalinovy noční čarodějnice: Kruté a slepě oddané kosily nepřátele po tisících

Jen málo sovětských vojenských formací nahánělo nacistům takový strach jako 588. noční bombardovací letecký pluk. A to přesto, že byl složen výhradně z ženských bojovnic. Řada německých vojáků dokonce věřila, že sovětské pilotky disponují nadpřirozenými schopnostmi.

Od začátku války dostávala pilotka Marina Raskova dopisy od žen a dívek z celého Sovětského svazu, že by se rády zapojily do boje i na jiných pozicích než jako asistentky či zdravotnice. Raskova za ně lobovala u svých nadřízených, až v říjnu 1941 přišel rozkaz od samotného Josefa Stalina, aby se zformovaly tři ženské letecké pluky. Do dvou z nich se nakonec přimáchali i muži. Ale noční bombardovací pluk 588 tvořily výhradně ženy, ať šlo o velitelky, pilotky nebo mechaničky.

Dívky a mladé ženy ve věku 17 až 26 let prošly intenzivním výcvikem, vyfasovaly neforemné uniformy a byly jim ostříhány vlasy, což jedna z pilotek v pozdějším rozhovoru okomentovala slovy: "V zrcadle jsme se nepoznávaly - viděly jsme v něm kluky."

Letouny, jimiž byl pluk vybaven, nepatřily zrovna k nejmodernější vojenské technice. Byly to celodřevěné dvouplošníky s hvězdicovým motorem s pěti válci o výkonu 74 kW a maximální rychlosti asi 120 km/h a ve své době se používaly spíš ke sportovnímu létání v aeroklubech. Kabina nebyla před nepřátelskými střelami chráněna pancéřem, kryl ji jen rám z překližky potažený plátnem. Stroj byl vysoce hořlavý a neunesl těžký náklad - pilotky kvůli tomu nebyly vybaveny ani padáky.

Ve dne by byl takový letoun snadným cílem nepřítele, ale v noci měl své výhody. Dalo se s ním dobře manévrovat a když se při doletu nad cíl stáhly motory, nacisté ho téměř neslyšeli. Po shození výbušnin se stroj klouzavým pohybem opět vzdálil a doletěl zpět na základnu, kde se doplnilo palivo a bomby a letělo se znovu. Každá dvoučlenná posádka zvládla za noc obvykle osm letů.

Tiché a zákeřné noční útoky vynesly sovětským pilotkám u německých vojáků přezdívku "Nachthexen" - noční čarodějnice. Přijaly ji s hrdostí. V nepřátelských řadách se dokonce začala šířit fáma, že Stalin podává pilotkám zvláštní pilulky, po nichž jsou schopné vidět ve tmě jako kočky. Jedna z nejúspěšnějších "nočních čarodějnic" Naděžda Popova se tomu po válce smála: “Byl to samozřejmě nesmysl. Neměly jsme žádné pilulky, ale chytré, vzdělané a velmi talentované dívky."

Od začátku operací do konce války 588. pluk svrhl celkem 2900 tun bomb a zničil mimo jiné 9 vlakových transportů, 17 říčních přeprav, 2 želeniční stanice, 46 skladů, 2 nákladní lodě, 76 automobilů a 86 palebných pozic. Naopak ztráty pluku čítaly 32 dívek, které zahynuly v bojových operacích nebo při nehodách na cvičišti.