Stalinův nejzvrhlejší experiment: Zkřížením člověka s opicí chtěl získat armádu

Stalin toužil po vybudování neporazitelné armády mutantů

Foto: Profimedia

Dnes už víme, že lidé mají na 99 % stejnou DNA jako šimpanzi. Tuto teorii, kterou předkládal v evoluční teorii Charles Darwin, chtěl vědec Ilya Ivanovič Ivanov dokázat morbidním způsobem. Jeho experiment, kde se pokusil zkřížit člověka a opici, podporoval i Stalin.

Nápad o stvoření hybrida lidoopů předložil Ivanov v roce 1910 na Světovém kongresu zoologů. Zalíbil se i ruskému diktátoru, Josifu Stalinovi. Biolog přitom nebyl v tomto odvětví nový. Za sebou už měl křížení zebry a osla či bizona a krávy. Krom toho vytvořil různé kombinace potkanů, morčat či králíků.

Genetika? Ne!

Důvodů pro křížení člověka a lidoopa umělou inseminací bylo několik. Samotný Ivanov ho nejprve chtěl provádět jen kvůli určení stupně fylogenetického vztahu mezi těmito dvěma druhy. Absurdní nápad o „novém plemenu člověka“ se vyvinul až později.

Stalin toužil po neporazitelné armádě

Předpokládalo se, že pokud experiment vyjde, tak by mohl vzniknout druh s tím nejlepším z obou světů. Při kontextu válečného konfliktu by to znamenalo spojení inteligence lidí se sílou šimpanzů. Je známo, že právě Stalin chtěl potencionální úspěch použít na vytvoření neporazitelné armády. (Zdroj: www.youtube.com)

Experiment ve jménu politiky

Zároveň by případné zkřížení vedlo k potvrzení Darwinovi teorie o přírodním výběru. Komunismus silně bojoval s církví, která by tímto byla poražena. Naopak věda, kterou podporovala SSSR, by získala skvělou pověst. Rusové by mohli začít protináboženskou propagandu, jež by dolehla i na konzervativní Spojené státy.

Plán transformace společnosti

Podle Alexandera Etkinda, odborníka na ruské dějiny, byl nejpravděpodobnější třetí důvod – plán transformace společnosti. "Cílem bolševiků bylo spojit lidi se socialistickým designem sovětské společnosti." Způsobem, kterým toho šlo dosáhnout, byla „pozitivní eugenika“. Při použití umělé inseminace mohlo dojít k přeprogramování člověka na „vhodného“ jedince, který by měl jen dobré vlastnosti. Kdyby Ivanov uspěl, tak by se ukázalo, že lze lidi změnit extrémním a kreativním způsobem. Přesně tak, jak bolševici chtěli. (Zdroj:www.newscientist.com)

Finance od vlády

Roku 1924 předložil Ivanov svůj návrh vládě. Přední členové bolševiků ho nejenom podpořili, ale také slušnou částkou zafinancovali. Vědec dostal na své experimenty 10 000 dolarů (dnes přes jeden milion dolarů).

S morbidními experimenty začal Ivanov na jaře roku 1927. V Africe vpravil lidské sperma do tří samic šimpanzů. Početí se však nepodařilo.

O rok později bylo v Suchumi postaveno Ruské centrum primátů, kde se měly odehrávat další experimenty. V plánu bylo nyní naopak zkřížit opičí sperma s ženskou dělohou. Centrum získalo celkem 31 opic, kvůli nevyhovujícím podmínkám při převozu ale skoro všechny zemřely. Přežila jen sexuálně nezralá zvířata.

Šimpanz nošen v lidské lůně

Centrum se snažilo shromáždit další šimpanze, zatímco Ivanov se věnoval hledání sovětských žen, které by byly ochotné nosit pod srdcem křížence. Opravdu se jich pět našlo.

Šimpanzi jsou velmi podobní lidem. Proto Stalin podporoval Ivanovův experiment je zkřížitZdroj: Profimedia

Když byl vědec připraven pokračovat, tak zjistil, že v centru zbyl pouze jeden 26letý orangutan. Nakonec i ten zemřel. Ivanov ani jiný vědec tak nakonec nestihli udělat žádné hybridizační experimenty. (Zdroj: www.brown.edu)

Ani Ivanov se totiž nevyhnul krutým Stalinovým čistkám, které postihly všechny údajné nepřátelé režimu. V roce 1930 byl zatčen a vyhoštěn do Kazachstánu. O dva roky pak zemřel na „arteriosklerózu“. Nekrolog pro něj napsal významný fyziolog a psycholog Ivan Pavlov.