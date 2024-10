Externí autor 21. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Když se řekne Standa Hložek, nejspíš se zejména těm starším vybaví osmdesátkový hit Holky z naší školky, který nazpíval spolu s kolegou Petrem Kotvaldem. Málo se ale ví o Standově soukromí. Podívejte se na jeho dnes už vtipné retro svatební fotografie.

Idol osmdesátých let minulého století se proslavil díky spolupráci s Hanou Zagorovou, Petrem Kotvaldem a Karlem Vágnerem. Letos Standa Hložek oslavil sedmdesátku a i když by se zdálo, že byl osud k němu laskavý, realita byla občas mnohem krušnější.

Realita mladého manželství

Málo se ví, že zpěvák je ženatý už po druhé. První manželství bylo takzvaně studentské. Brali se ještě na škole a brzy se jim narodily dvě děti. Jak zpěvák pro Lifee.cz v jednom rozhovoru uvedl, musel koncertovat po celé republice a vydělávat peníze. „Svou ženu jsem netrápil,“ řekl, „děti jsem miloval a miluji stále, ale problémem byl čas. Byl jsem doma velmi málo, výchova a všechno s ní spojené bylo na mé ženě. Nelíbilo se jí to, což chápu, ale nemohl jsem to změnit. Byl jsem živitel rodiny. I když jsem po každém zájezdu, po každém koncertu okamžitě cestoval za rodinou, nestačilo to."

Nakonec se mu podařilo ženu přemluvit, aby se za ním i s dětmi přestěhovala z Moravy do Prahy. Jenže manželství na dálku se v sídlištním bytě, kde se jeho ženě nelíbilo, dát dohromady už nepodařilo. Dlouhotrvající dusno nakonec vyřešil sám zpěvák. Sebral svoje věci, po několikáté sbalené za dveřmi, a definitivně odešel.

Haló, řeklo sluchátko

Jak Hložek uvedl ve své knize, jednou mu zazvonil telefon a v něm se ozval hlas produkční z agentury, která mu nabízela jakési vystoupení. Osobně ji neznal, ale pod dojmem krásného hlasu si řekl, že ženská s takovým hlasem musí být nádherná. Když ji za krátký čas potkal osobně, viděl, že je nejenom krásná, ale také velmi sympatická. A tak se zamiloval.

Osudová Alena

Zamilovala se i Alena, takže se brzy konala svatba, na které jim šla za svědka Standova dlouholetá kamarádka a kolegyně Hana Zagorová se svým manželem Štefanem Margitou. Brzy po svatbě Alena zjistila, že je těhotná. Oba se na miminko velmi těšili.

Bohužel se stalo neštěstí. Na jedné akci se Aleně, která ním byla jako produkční, byť již ve vysokém stupni těhotenství, udělalo špatně. Odvezli ji do porodnice, kde se manželům narodil očekávaný chlapeček, který dostal jméno Lukáš. Kvůli předčasnému porodu ale potřeboval odbornou a hlavně přístrojovou pomoc, která v dané nemocnici nebyla k dispozici. Po převozu do lépe vybavené ale zemřel.

Soužení

Pro Standu nastalo příšerné období. Snažil se s touto bolestnou ztrátou vyrovnat v duši a nemluvil o ní. A také se ze všech sil snažil podporovat manželku a pomáhat jí, aby se i ona s tragédií nějak vyrovnala. Jak v jednom rozhovoru přiznal, nedokázal se na nic soustředit a hodně utíkal do samoty.

Nová radost

I když bolest po ztrátě dítěte nemůže nic zacelit, a jak zpěvák zmínil, myslí na svého syna hodně často, existuje přece jenom něco, co ji dokáže zmírnit. Pro Standu a Alenu to bylo nové těhotenství, ze kterého se narodil zdravý syn Matyáš.

Oba rodiče na něj mohou být pyšní. Před několika lety se Matyáš stal Mužem roku a v poslední době se prosazuje i jako hudebník.

