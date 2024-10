Pamatujete si tohoto nadaného zpěváka, hvězdu osmdesátek? Jeho talent předčasně ukončila záhadná choroba

Elena Velímská 14. 10. 2024 clock 5 minut gallery video

Patří do generace zpěváků 80. let, kterým doba přála, dveře měli otevřené do zábavných pořadů, jejich písně byly slyšet v rádiích, staly se hity. Byť u mladé generace někteří vzbuzují úsměv, on byl velmi talentovaný. Třeba by už nezpíval, ale nebýt „neznámé“ nemoci, mohl by teď slavit sedmdesátiny.

