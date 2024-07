„… máš z mozku z piva kostku,“ okřikuje Stanislava Třísku, svého filmového manžela Helena Růžičková, která si ho sama do Slunce, seno… vybrala. Role se zhostil skvěle, ačkoli nikdy herectví nestudoval. Nenechte se zmýlit, nebyl to hoštický neherec, ale herec a člověk, který toho uměl mnohem víc.

S talentem dělníkem

Narodil se v Plzni 29. ledna 1933. Od malička měl rád divadlo, na jeho prkna se postavil až na počátku 60. let. Vyučil se brašnářem, pracoval jako dělník v Chebu v továrně na kola Eska, byl členem ochotnického spolku. Touha hrát byla silná a herecký talent bezesporu měl. Za člena divadelního souboru ho přijali v chebském Západočeském divadle, kde od počátku hrál komické postavy a u diváků si získal velkou oblibu. V roce 1967 přešel do Městského divadla ve Zlíně, kde opět zářil především v komediích. Působil tam také jako umělecký šéf.

Ačkoli si Stanislava Třísku nejspíš spojíme s rolí Vladimíra Škopka, filmaři ho objevili už dvacet let před „jahodami“. Nehrál hlavní postavy, ale filmových a televizních rolí má na svém seznamu stovku. Za svého filmového manžela si ho prý vybrala sama Mařenka Škopková, tedy její představitelka Helena Růžičková.

Jak ho neznáme

Jako zavalitého Škopka s lahváčem v ruce si ho nedovedeme představit jako sportovce. V mládí i v pozdějším věku se sportu věnoval. Skákal padákem, hrál stolní tenis a nohejbal a byl nadšeným hokejovým fanouškem. Prý byl skvělý kuchař. Nevařil jen tradiční jídla, rád připravoval méně známé pokrmy. Jeho oblíbenou kuchyní byla čínská.

Říká se, že měl skvělou fotografickou paměť. Díky ní uměl převyprávět texty, aniž by se je učil nazpaměť, či překreslit po paměti naprosto přesně obrázek, který si prohlédl.

Na rodinnou večerní idylku u Škopkových se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

V šatně sám

Stanislav Tříska byl šťastně ženatý, s manželkou Zdeňkou měl syna a dceru. V polovině 90. let podlehla těžké nemoci a herec se s její smrtí nedokázal vyrovnat. V naději, že mu změna prostředí pomůže zahnat smutek, se přestěhoval do Prahy, kde působil v Činoherním klubu. Nevydržel tam dlouho, vrátil se zpět do Zlína, do města, které se mu vrylo do srdce. Ačkoli se tam usadil až v pokročilejším věku, považoval se za Moraváka.

Posledním televizním snímkem, ve kterém si zahrál, je pohádka O králi, hvězdáři, kejklíři a třech muzikantech, z nichž Břinkala, jednoho z nich, ztvárnil Tříska. Následoval ještě seriál Zdivočelá země v roli Hrstky. Jeho premiéry se však nedožil. Zemřel po divadelní zkoušce v šatně milovaného divadla dne 23. října 1996 na infarkt. Bylo mu pouhých šedesáti tři let.

close info YouTube / YouTube zoom_in Své životní postavy ztvárnil na divadle, jako filmový herec zůstane nezapomenutelný jako Škopek z Troškovy hoštické trilogie

Za své divadelní herectví obdržel Cenu J. K. Tyla. Daleko větší odměnou pro něho byla možnost stát na jevišti a dávat lidem radost.

Zdroje: www.lifee.cz, www.csfd.cz, medium.seznam.cz