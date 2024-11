Zažil válku, i politický tlak minulé doby, dle vzpomínek měl ale krásný život naplněný radostí a obrovskou náručí štěstí, jež mu napomohlo k splnění velkého snu. Miloval zimu, Vánoce, které má od dětství spjaté s rodinnou pohodou. Nyní tak je o to větší příležitost na skvělého herce zavzpomínat.

S vůní dětství

Do velkého světa divadla šel Stanislav Zindulka s krásnými vzpomínkami z dětství a vůněmi, které k němu patřily. Vyrůstal v nádherné rodině hýčkaný a rozmazlovaný. Žily s nimi dvě neprovdané milující a báječné tetičky. Fanynka byla švadlena, Máňa pekla vyhlášené trubičky, jichž vůně se linula po okolí. Maminka pečovala o domácnost, čistý, naklizený a útulný domov provoněný vypraným prádlem jen dokresloval jeho harmonii a pohodu.

Domů se vždycky těšil. Zvláštní kouzlo pro něho měly návraty v zimě, jak jsme naznačili v úvodu. Měl zimu rád, koneckonců pochází z Podkrkonoší, ale jen „… tu opravdovou, kdy všude kolem jiskří sníh a padají sněhové vločky,“ oživil své vzpomínky kdysi v jednom rozhovoru. Miloval „… ten nádherný pocit, když přijdete ze závějí a chumelenice do tepla, zahřeje to i duši.“

Zima, to jsou i Vánoce. A Vánoce, jak říkal, byly skutečně svátky pohody, kouzelného srdečného období a velkou radostí. Vždy se na ně těšil už od dětství. Nejkrásnější prožil s dětmi, další nádherné pak s vnoučaty. Měl čtyři – Adélku, Terezku, Markétku a Mikuláše…

Zamilovaný celý život

Byl celý život zamilovaný. Do rodiny, domova, divadla „… zkrátka měl jsem několik štěstí najednou,“ svěřil se jednou skromný, hodný a laskavý herec známý svou galantností k ženám. Měl dle jeho slov štěstí na nádhernou rodinu, že potkal partnerku na celý život. Bylo to v Hradci Králové, kde měl po ukončení DAMU (1955) své první angažmá. S paní Milenou si slíbili věrnost a lásku v roce 1959.

Paní Zindulková byla inženýrka zemědělství, skvěle si ale rozuměli. Měla „… obrovský smysl pro kumšt, divadlo, hudbu, literaturu,“ říkal o ní pan Stanislav. Dle jeho slov jsou pro šťastné manželství nezbytné vzájemná úcta a tolerance, stejně jako schopnost umět jeden druhému naslouchat. Nejdůležitější je však mít jeden druhého rád. Zindulkovým láska vydržela celý život.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Manželé Zindulkovi spolu byli šedesát let

Do manželství se jim v Hradci Králové narodili dva synové. Ondřej (*1961) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je docentem matematiky na ČVUT v Praze. Druhý syn Jakub (*1966) se potatil. Nejenže hraje a režíruje, je také dramatik a umělecký šéf SPOlečnosti DIvadleních NAdšenců (SPODINA) a ředitel divadla Dialog. Oženil se Kateřinou Vinickou, leč manželství jim nevydrželo.

Láska, štěstí a vůně potřetí

Stanislav Zindulka se narodil v Jilemnici dne 5. května 1932 a žádné trubičky mu nikdy nechutnaly tak, jako ty jilemnické od tety Máňy. Prý ten, kdo je ochutnal, na ně nikdy nezapomněl. Od malička měl touhu potěšit, dávat radost, sdílet své radostné i neveselé prožitky. Snad i proto propadnul kouzlu hlediště, jeviště, divadelním kostýmům a vůni líčidel, a to už v pěti letech, kdy v ochotnickém divadelním spolku zažil na jevišti první potlesk. Jeho otec povoláním textilní výtvarník byl nadšený ochotnický režisér a herec a malého Stanislava bral často s sebou, a tam někde v zákulisí se zrodila jeho celoživotní láska.

Pan Stanislav byl především divadelní herec, zastánce „poctivého řemesla“, herectví považoval jedno z nejtěžších povolání. Na jevišti, dle jeho slov, „… herec nesmí nikdy zapomenout, že slunce svítí, i když je zrovna zamračeno.“ Do své role, jak říkal, musí dát své srdce, byť mu je zrovna do pláče. A to on dával. Herectvím si splnil svůj sen, měl štěstí na skvělé režiséry a kolegy, kteří na něho vzpomínají jako na velkorysého a charakterního člověka.

Držitel Thálie za celoživotní herecké mistrovství (2016) a Českého lva za herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Babí léto (2011) hrál do posledního dechu, navzdory tomu, že se na sklonu života potýkal s rakovinou. Odmítl terapii, aby nemusel opustit své milované jeviště.

close info Facebook / Facebook zoom_in Novomanželé si vyměnili prstýnky v roce 1959. Vzájemnou úctu, lásku a porozumění spolu sdíleli po celý život

S diváky se rozloučil a svou divadelní kariéru ukončil silvestrovským představením Jistě, pane premiére! Necelé tři měsíce nato dne 14. března 2019 ve svých osmdesáti šesti letech podlehl zápalu plic. Vzpomínky na něho by nevybledly, ani kdyby nás stále netěšil v reprízách filmů, pohádek a seriálů.

Zdroje: www.bambiklub.cz, magazin.pametnaroda.cz, www.idnes.cz