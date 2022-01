Předpověď jasnovidky Stanislavy Bouškové pro Česko: Zlepšení přijde až 2025

Předpověď jasnovidky Stanislavy Bouškové.

Foto: Jaroslav Saturnus/Shutterstock.com

I Česko má svou prorokyni a kartářku. Stanislava Boušková je autorkou knih o jasnovidectví, ale i dětské literatury. S pomocí věšteckých kamenů předpověděla důsledky krize a pandemie v letech 2022-2025. Co nás podle ní čeká?

Svůj talent odhalila již v dětství. „Vyrůstala jsem se třemi sourozenci a jako všichni, i my jste se často hádali. Když jsem měla velkou zlost, najednou se mi začaly zobrazovat výjevy. Byly však brány jako dětská fantazie," svěřuje se v rozhovoru pro Český rozhlas.

Živnostenský list si jako věštkyně nechala zhotovit, když zjistila, že lidé její schopnosti dokáží ocenit. Opustila tedy místo v toxikologické laboratoři a stala se profesionální sybilou. Pravidelně publikovala v esoterickém časopise Ve hvězdách, v Týdeníku Pernštejn pro Pardubicko a Chrudimsko a v Denících Bohemia. Je autorkou knih o jasnovidectví a minulých životech. Píše také pohádky pro děti.

Stanislava Boušková - předpověď

Rok 2022 bude podle prorokyně plný chaosu. Mezi našimi politiky dokonce dojde na facky. Ceny energií, potravin i spotřebního zboží by stále měly růst, což povede k nespokojenosti obyvatel. Tu budou rozdmýchávat také přední představitelé naší země. Podle věštkyně budou tyto a další události jen nezbytnými zkouškami, aby se Česko mělo v budoucnu lépe.

Rok 2022 bude podle prorokyně ve znamení chaosu.Zdroj: Jaroslav Saturnus/Shutterstock.com

Rok 2022

Rok 2022 bude opět ve znamení pandemie. Virus by měl mutovat a s největší pravděpodobností se k nám jeho nové varianty dostanou kvůli dovoleným v zahraničí. Do této situace vstoupí další nemoc, která bude pocházet z hrobek nebo permafrostu. Podle Bouškové budou staré nákazy mutovat s koronavirem, chřipkami a „vším možným".

Rok 2023

V dalším roce zavládne anarchie. Lidé budou rozzlobení, přestanou věřit vládě, budou se hádat a stávkovat. Hlavním důvodem by měla být narůstající promořenost. Venku nebude bezpečno a rodiče se budou bát nechávat své děti na hřištích.

Stát i lidé se budou více zadlužovat. Špatně na tom budou samoživitelky, důchodci a ostatní s nízkými příjmy. Nevěřící se navrátí k víře a esoterice. Jasnovidka také vidí duchovní vzestup národa. Kvůli mravnímu úpadku však bude přibývat dětí v baby boxech.

Novým prezidentem by měl být inteligentní muž, který se bude snažit snížit rozdíly mezi chudými a bohatými. Do ústavy by měl vložit nová znění, aby nebyl jen figurkou, ale mohl reálně rozhodovat.

Rok 2024

Předpověď na rok 2024 je krátká. Po prvním chaotickém půlroce by se situace měla celkově zlepšit. Vše bude ale váznout na dluzích státu.

Rok 2025

V roce 2025 budou mít lidé konečně radost ze života. Všichni by měli cítit, že se situace obrací k lepšímu. Dobrá nálada se odrazí na zdravotním stavu, na vzdělávání i na platech. V tomto roce by měla být klíčová otázka práva. Prorokyně vidí také možný odchod z Evropské unie.

Další předpovědi

Jasnovidka Stanislava Boušková dále upozorňuje, že s pandemií se budeme potýkat až do roku 2025 kvůli laxnímu přístupu jak vlády, tak nezaočkovaných. Postupně budou docházet peníze a potřebnou léčbu si lidé budou muset platit sami.

Znepokojivé předpovědi se týkají vlády i počasí.Zdroj: Profimedia.cz

Nová vláda sliby nedodrží a v řešení problémů nebude úspěšnější než předchozí. Z toho bude vyplývat krach firem a zvýšená nezaměstnanost.

Znepokojivé předpovědi se týkají také počasí. Podle jasnovidky bude vrtkavé. Na konci letošního léta můžeme očekávat na Moravě a v Jižních Čechách tornádo. Vyskytnou se také povodně. Jaro a léto by měl být krásné.

Zdroj:

www.databazeknih.cz, www.pardubice.rozhlas.cz, www.voda235.webnode.cz