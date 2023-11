Byla obsazována do filmů těch nejlepších českých režisérů. Ti o ní říkali, že je jedním z největších hereckých talentů. Když oslavila dvacáté narozeniny, jako by se po ní slehla zem. Až v roce 1997 se její fanoušci dozvěděli krutou pravdu. Z cílevědomé Stáni se stala narkomanka.

Stanislava Coufalová se před kamerou poprvé objevila jako šestiletá v jednom z dílů úspěšného seriálu Pan Tau. Na tuto zkušenost nikdy nezapomněla. Toužila po tom, že se jednou stane velkou herečkou. Jakmile se tedy o pár let později naskytla příležitost zúčastnit se konkurzů do dalších snímků, neváhala.

Objevila se tak ve filmu Jakub, Jak se točí Rozmarýny, Ať žijí duchové!, Laterna Magika: Sněhová královna nebo Poplach v oblacích. „Každé prázdniny jsem natáčela. Jak pro české tvůrce, tak pro Západní Německo,” vzpomíná v dokumentu Andrey Majstorovičové z roku 1997 Svět bez hranic: Stáňa. Stále to však byly vedlejší role. Změna přišla až v jejích sedmnácti letech.

Dětská hvězda

„Poctivě jsme s kameramanem objížděli celou republiku a hledali dívku, který by byla vhodná do hlavní role mého filmu Sonáta pro zrzku,” říká režisér Vít Olmer. „Nebylo to vůbec lehké. Až jednou mi dal kolega Kos doporučení na Stáňu. Tak jsem ji pozval na konkurz. Po pár minutách to bylo jasné. Byla ohromná osobnost a mimořádný herecký talent.”

Dívka projevila během natáčení pozoruhodnou svědomitost. Pilně cvičila na klavír, aby složité skladby dokázala zahrát sama a tvůrci neměli starost s náhradníkem. Pečlivě se učila scénář, takže se záběry nemusely opakovat. Poté, co získala Cenu za nejlepší dětský herecký výkon a Zlatého dudka za nejlepší dívčí herecký výkon, bylo všem jasné, že ji úspěšná kariéra nemine.

„Ten proces tvorby jsem milovala. Bylo to jako v pohádce. Bydlela jsem v hotelu, sama jsem mohla jít na večeři. Fungovala jsem jako normální dospělý člověk. Jenže, když vše skončilo, spadla jsem zase do reality,” přiznala se.

V době, kdy Stanislava nebyla před světly reflektorů, utápěla se v depresích. Jedním z problémů bylo odmítnutí víry. „Máma byla u Svědků Jehovových a já s tím nesouhlasila. Cítila jsem však, že stojím proti ní. Nerozuměly jsme si.” Největší zklamání však zažila, když jí maminka odmítla podepsat přihlášku na konzervatoř.

Sonáta pro drogy

Od té chvíle, jako by se v ní něco zlomilo. I přestože po úspěšném Olmerově filmu natočila další tři snímky, včetně Faunova velmi pozdního odpoledne Věry Chytilové, o své místo na hereckém výsluní přestala bojovat. Našla si jinou zálibu - pervitin.

„Snažila jsem se přestat, byla jsem také na psychiatrii. Ale, když o tom neustále slyšíte, tak se pak těšíte na to, až si to vezmete,” zkritizovala ústavní léčbu. Rozjetý vlak nešel zastavit. Stanislava se obklopovala lidmi, kteří její závislost chápali. „Jakmile jsem byla s člověkem, co zkušenost s drogami neměl, tak měl tendenci mě předělávat a nenechat mi volné pole působnosti.”

Po natočení dokumentu se po Stáně Coufalové opět slehla zem. Podle anonymní zprávy na webu sms.cz v roce 2016 ale pracovala jako zdravotní sestřička v nemocnici v Krči.

