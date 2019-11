Stanley Kuklinski: Nejobávanější nájemný vrah USA měl na kontě přes 200 vražd

Byl jako hora a šel z něho strach. Když byste ho potkali na ulici, mlčky byste přešli na druhou stranu. Možná byste si ale nevšimli, že je přímo za vámi. Svým uměním být i přes svou velikost nenápadný a chladnokrevností, která z něj přímo čpěla, si vydobyl titul nejznámějšího nájemného vraha Ameriky.

Stanley Kuklinski měl celkem tři syny. Richard se narodil v roce 1935 a ještě v útlém věku poznal, že je jeho otec brutální surovec. Na následky zranění, které mu otec způsobil, zemřel jeho nejstarší bratr Florian. Richarda rodinný stav nadobro poznamenal.



Vyrostl z něj muž, který pro ránu nešel daleko. Svými rozměry naháněl hrůzu i těm nejdrsnějším chlapíkům v okolí, přesto se v dětství šikaně nevyhnul. Řešení problému ale našel sobě vlastní - svého tyrana nelítostně zabil.

První kontrakt dostal při dovršení plnoletosti. Newyorská mafie se doslechla o jeho pověsti a chtěla si ho najmout. Prozkoušela ho zabitím náhodně vybraného chodce. Richard kolem muže prošel, střelil ho do hlavy a pokračoval dál, jako by se nechumelilo. Přesně to mafie hledala, a nabídla mu práci.



Nikdy se nezajímal o cíle a důvod jejich odstranění, úkoly poslušně plnil. Kromě zabití střelnou zbraní zkusil i smrt různými jedy. Měl však jednu podmínku: Cílem nesmí být žena ani dítě.

Nikde není řečeno, že by nájemný vrah nemohl mít rodinu. Některé chyby svého otce zopakoval; svou manželku často mlátil, dětí se ale kvůli vlastnímu prožitému traumatu nedotkl. Manželka se raději neptala, odkud Kuklinski bere tolik peněz, určitá podezření však měla.



Kuklinski byl v hledáčku policie pěknou řádku let, jako správný nájemný vrah dokázal skrýt všechny stopy. Těla uchovával v mrazáku, aby nikdo nezjistil, kdy přesně došlo k úmrtí. Po tomto zjištění se mu začalo přezdívat Ledař.



Zaměstnavatelé byli s jeho prací nadmíru spokojení, kolegové z něho už tak nadšení nebyli. Všechny větší kšefty, za které by utržili víc peněz, byli automaticky přiřazovány Kuklinskému. Žárlivost je užírala a jeden z kolegů Richarda udal policii. Zatýkání nešlo hladce. Kuklinski měřil 195 cm a vážil skoro metrák a zdolat horu, jakou byl, se šesti policistům nedařilo, museli ho proto postřelit.



Rodina se o jeho netradiční práci dozvěděla až během soudního přelíčení v roce 1986. Celkový počet obětí je neznámý. Na krku má dokázaných jenom pět vražd, odhadováno je ale více než 200. Sám Kuklinski přesný počet neznal, protože ho to nezajímalo. Svých činů nikdy nelitoval. Byl odsouzen ke dvěma doživotním trestům. Zemřel v roce 2006.