Jarouš M Komořanský 25. 9. 2023

Ponořme se do záhady sto let staré fotografie, ze které běhá mráz po zádech. Strašidelný příběh se odehrává na počátku 90. let minulého století v srdci plátenické továrny. Na scéně je 15 žen oděných do pracovních uniforem, které se shromáždily na skupinovou fotografii. Co je na fotce děsivého?

Na černobílém snímku má většina žen zkřížené ruce a ukazuje směsici úsměvů a vážných výrazů - zdánlivě obyčejný výjev z minulosti. Souhlasíte? Zdroj: Youtube Záhada nadpřirozena fascinuje lidstvo už po staletí. Půvab "jiného" světa, nevysvětlitelného a říše mimo naše chápání stále dráždí naši představivost. Proto si desky Ouija a hry s hororovou tematikou udržují svou popularitu napříč generacemi. Někteří pevně věří v duchy a jejich pokusy s námi komunikovat, ať už prostřednictvím strašidelných fotografií nebo paranormálních jevů. Jiní zůstávají skeptiky a odmítají takové příběhy jako pouhé "nesmysly". Svět „za tím naším“ Možná si teď říkáte, že už jste viděli spoustu "strašidelných" snímků - s podivnýma očima, záhadnými končetinami nebo přízračnými zjeveními, která číhají na nic netušící objekty. V oblasti paranormálních jevů mají tyto obrázky ve zvyku procházet našimi obrazovkami a stejnou měrou vyvolávat zvědavost, strach a intriky. Existují vysvětlení těchto podivností, jako jsou neobvyklé úhly pohledu, zvláštnosti v osvětlení nebo nepovedené oblečení zachycené ve větru. Někdy však ani ty nejbystřejší analýzy nedokážou záhadu rozluštit. Tato konkrétní fotografie by však mohla skeptiky přimět k přehodnocení jejich postoje. close Magazín Tato záhadná fotografie ze 70.let vyvolala hysterii. Pochopíte, proč za holčičkou stojí kosmonaut? Co na fotce vidíme? Černobílá památka z roku 1900 vypadá na první pohled jako výjev z dívčího kláštera nebo vzdělávací instituce, možná zachycený v památný den. Nejedná se však o skupinu studentek loučících se s domovem. Jsou to dělnice pracující společně v přádelně lnu, každá oblečená ve svém charakteristickém pracovním oděvu, zachycené ve chvíli klidu uprostřed každodenní dřiny. Mezi nimi vynikají dvě ženy - jedna s rukou položenou na boku a druhá s oběma rukama úhledně položenýma v klíně. Zbývajících 13 žen má zkřížené ruce, střídají se polohy vsedě a vestoje a mají různé výrazy od úsměvu až po vážnost. Až do této chvíle nejsou patrné žádné známky strašidelnosti nebo paranormálních jevů. Proč tedy tato stará fotka fascinovala internetové publikum? close Magazín Tato fotka vojáků z 1. sv. války vyděsila svět: Nikdo nechápe, jak se na ní vzal muž v 6. řadě Najdi ducha Odpověď se skrývá ve zvláštní výzvě: Dokážete na obrázku rozpoznat ducha? Není to typická přízračná postava ani mlhavé zjevení - je to něco zcela nečekaného. Tato bytost, která nonšalantně sedí na dívčině rameni, připomíná useknutou ruku nebo děsivý přívěsek bez těla. Skutečně matoucí je však dívčina reakce, respektive její absence. Zdá se, že ji neobvyklá ruka spočívající na jejím rameni vůbec nevyvedla z míry, výraz její tváře neprozrazuje ani strach, ani překvapení. Ruka samotná je nádherně propracovaná, prsty jsou jemně stočené dovnitř, dokonce i nehty jsou zřetelně viditelné. Stále ji nevidíte? Podívejte se do druhé řady odspodu, úplně vlevo od dívky umístěné v krajní pravé části fotografie, s rukama složenýma před sebou, jak sedí na židli nebo stoličce. Tato zdánlivě nadpřirozená ruka je jediným zneklidňujícím prvkem na celém snímku. Nejsou zde žádné vznášející se části těla ani bezhlavé bytosti, alespoň ne na tomto snímku. close info Zdroj: UIG, YouTube, CC 2,5 zoom_in Detail fotografie Jak lze jev interpretovat Stejně jako u každé záhadné fotografie se množí spekulace. Někteří pevně věří, že snímek skrývá skutečnou paranormální aktivitu, zatímco jiní jej odmítají jako pouhý trik nebo moderní digitální výtvor. Teorie se pohybují od přítomnosti někoho, kdo stojí za dívkou, až po nešťastnou úpravu, kdy byl objekt odstraněný, ale ruka nechtěně ponechána. A pak je tu ještě možnost posunu objektů během prodloužené doby expozice, která je při rané fotografii nutná. Ať už na snímku straší, nebo ne, slouží jako záhada, která zpochybňuje naše představy o realitě a nadpřirozenu. Čemu věříte vy? Jedná se o skutečné setkání s duchy, nebo o historickou zvláštnost? Zdroje: dailymail.co.uk, www.goodhousekeeping.com, pictolic.com, www.irishcentral.com

