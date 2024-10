Externí autor 25. 10. 2024 clock 5 minut gallery

Již několik let po sobě se každý podzim rozvíří vlny pod tlakem tanečních rób a země se otřásá pod klapáním podpatků, když se začne vysílat oblíbená show StarDance. Co se ovšem víří také, jsou mediální zprávy, kde se rozbíhají četné diskuze ohledně honorářů všech zúčastněných. Jaké tedy jsou?

Ohledně výše honorářů, které jednotliví účastníci této oblíbené taneční show dostávají, proudily internetem dlouho nekonečně diskuze. Deník Blesk přišel s informací, že známé tváře inkasují až sedmdesát tisíc korun za vysílací večer. Od toho se ovšem veřejnoprávní Česká televize distancovala.

Článek, který měl o tomto tématu pojednávat, nicméně už dostupný není. Jeho obsah ovšem zrcadlí jiný web, a to Extra.cz. Podle redakce je těm největším hvězdám placeno za každý přímý přenos. Do toho se ovšem počítají i generální zkoušky a tréninky.

Pokud by tedy za každou takovou „šichtu” dostali sedmdesát tisíc korun (před zdaněním), ti, kteří došli do finále, si tak přijdou na hezkých 700 tisíc korun. To, co mají ale zaplacené celebrity, zdá se, že neplatí u těch nejpovolanějších, a to jsou taneční mistři.

Marek Dědík: Pro tanečníka to není jednoduché

Co z webu Blesku totiž nezmizelo je rozhovor s jedním z nich, a sice tanečníkem Markem Dědíkem. Ten prozradil, jak to s jeho „výplatou” bylo. „Za mě je to strašně smutný, že na profesionály se v téhle show nehledí a jsou skoro až na posledním místě. Hodně mě to mrzí a těžko se proti tomu bojuje. Dostáváme úplně směšný honorář,” cituje jeho slova web.

Dědík dál říká, že za léta, co v show působil, se jeho honorář navýšil jen nepatrně. Jeho práce přitom nezahrnuje jen taneční koordinaci jemu přidělené celebrity, musí se na danou osobu také takzvaně „napojit” a vyjít s jejím charakterem. „Pro tanečníka to není jednoduché,“ dodává.

Redaktorce se dokonce „vysmál” za to, když mu ihned v úvodu podsunula, že má už do konce života vyděláno. „Tak teď jste mě hodně pobavila, protože honorář ve StarDance je absolutně neadekvátní k tomu, kolik hodin my jako tanečníci trávíme s tou VIP osobností,” přibližuje zákulisí celé show tanečník.

Prozradil také, že narozdíl od „VIPek” nemají oni, jakožto „učitelé” za hodiny tréninku zaplaceno. Honorář dostávají pouze za přenos, ale za trénování ani korunu. „Několikrát jsem se snažil tuhle situaci řešit, ale marně. Přitom se vydávají obrovské částky za kostýmy, rekvizity a tak, ale že by se přidalo tanečníkům, tak to ne,“ posteskl si Dědík.

Marek Eben poukázal na plusy

K celé záležitosti se vyjádřil i moderátor show StarDance Marek Eben. Ten Dědíkova slova nevyvrátil, ale zmínil jednu věc, která je pro účastníky velkým benefitem. A to je samozřejmě popularita, která se s celou taneční soutěží nese.

„Kdybychom se na to dívali z pohledu soutěžících z ekonomické stránky, tak si myslím, že diváci mají úplně přehnané představy o tom, jak taneční páry strašlivě zbohatnou. Ty páry nezbohatnou, většinou naopak zchudnou,” řekl moderátor v rozhovoru pro web Lifee.

close info Křepelka Mikuláš zoom_in V roce 2015 to Tereze Kostkové a Marku Ebenovi slušelo takto. Jsou sehraná dvojka.

Eben pak ještě dodal, že kdyby stejnou míru času a úsilí věnovali všichni zúčastnění jiným projektům, byli by na tom nejspíš finančně mnohem lépe. Na druhou stranu ale dnes šestašedesátiletý herec a moderátor poukazuje i na to, že s účastí v soutěži také nesmírně vzroste popularita. Jde tedy o velmi cennou reklamu.

Pokaždé, když se StarDance na televizních obrazovkách objeví, trhá rekordy ve sledovanosti. A tomu se dnes přikládá obzvláště význam a důraz, jelikož trh je všemi soutěžemi, reality shows a jinými zábavními pořady doslova přehlcen. StarDance má ale v televizním programu stále své pevné místo.

Co se týká honoráře samotného Ebena, podle Extra.cz si moderátor přišel na cca 55 tisíc korun za večer. To jeho kolegyně Tereza Kostková dostala o zhruba 15 tisíc méně.

Vyjádření České televize

Překvapivě, ale možná vlastně ani ne, si nejvíce na dárky pod stromeček vydělají porotci. Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler a Richard Genzer si údajně přišli až na 120 tisíc korun za galavečer.

close info David Raub / David Raub zoom_in Porotci 12. řady Star Dance: Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler a Richard Genzer

K tomuto tématu se samozřejmě vyjádřila i samotná televize, a slova jejich tiskové mluvčí Venduly Krejčové hovořila za vše: „Zprávy týkající se finančního ohodnocení účinkujících ve StarDance, které se objevily v některých médiích, se nezakládají na pravdě a nejsou a nebyly nijak ze strany České televize podložené nebo komunikované.”

Krejčová ještě dodává, že výše honorářů jsou samozřejmě předmět smluv a rozhodně se nejedná o věc veřejnou. Tudíž výše částek, které v médiích kolovaly, mohou být spekulativní a značně zavádějící.

