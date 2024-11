Externí autor 22. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

V televizi právě naplno zuří souboj o titul krále tanečního parketu. Ten si z účastníků show StarDance může odnést pouze jeden soutěžící pár. Letos zatím netušíme, kdo jej nakonec získá, můžeme si ale připomenout předchozí vítěze. Pamatujete si všechny?

Aktuálně vysílaná řada oblíbené taneční soutěže má v pořadí již číslo třináct. Vysílacích večerů bude celkem deset a v jejich průběhu se také rozhodne o tom, kdo získá proslulý skleněný pohár.

Soutěžícím z řad celebrit jsou k dispozici profesionální tanečníci. Ti je nejen všechny soutěžní tance učí, ale také plní roli tanečních partnerů. Zatímco některé tanečníky můžeme letos vidět poprvé, najdou se také stálice, které na taneční parket StarDance vstoupili již poněkolikáté.

Vede tanečnice Tereza Prucková, která se StarDance letos po boku spisovatele Patrika Hartla účastní již popáté. Společně s ní drží toto prvenství tanečníci Michal Necpál a Marek Dědík.

StarDance prošla přes stovku celebrit

Poprvé se StarDance na obrazovkách České televize objevilo již v roce 2006. Za tu dobu jím prošlo celkem 108 tanečnic a tanečníků z řad známých osobností. Dalších deset se k nim připojilo letos.

Co se týká vítězů, v historicky prvním StarDance zvítězil herec Roman Vojtek po boku tanečnice Kristýny Coufalové. Ten na tuto zkušenost dodnes rád vzpomíná a často ji také v jubilejní data připomíná na sociálních sítích.

Kromě toho také další soutěžní páry v jejich úsilí rád sleduje na televizní obrazovce. „Já StarDance sleduji pravidelně a na předminulém kole jsem se byl dokonce podívat osobně. Bylo pěkné to vidět a znovu zažít tu atmosféru, i když mi připadá, že současní soutěžící jsou snad mnohem šikovnější, než jsme tenkrát byli my,” svěřil se před několika lety pro ŽivotvČesku.cz.

S Coufalovou Roman Vojtek občas stále tančí

Čas od času také se svou někdejší taneční partnerkou stále někde zatančí, zpravidla na kulturních akcích, vánočních večírcích nebo plesech.

„Je to neuvěřitelné, ale od té doby, co jsem vyhrál, uplynulo deset let a ještě pořád s Kristýnkou tančíme. Ještě pořád se najdou blázni, kteří nás chtějí vidět na parketě,” uvedl před lety Roman Vojtek pro redakci Týden.cz.

Pokud by je někdo chtěl na svou akci pozvat, stále má možnost, nabídka je totiž stále vyvěšena na webových stránkách Kristýny Coufalové.

Darija Pavlovičová si sáhla na dno

Naopak poslední vítězkou StarDance se loni stala herečka Darija Pavlovičová po boku tanečníka Dominika Vodičky. Dvojice předvedla na parketu fenomenální výkony a jejich vítězství tak rozhodně bylo zasloužené.

Jak ale umělkyně přiznala, bylo to pro ni velmi náročné a často si sáhla vysloveně na dno svých sil.

„Pořád mi něco bylo, pořád mě něco bolelo. Nebyla jsem zvyklá na takovou zátěž, takže to bylo opravdu hrozné. Občas jsem se modlila, aby už byl konec, protože toho bylo dost,” přiznala pro Blesk.

„Začala jsem být na každý přenos nemocná. Rýmička, teploty. Bylo to tak náročné a těžké. Některé přenosy jsem ani nevěděla, kde jsem a co jsem, jen jsem to odtancovala. Přišla jsem domů a... Ráno znovu,” dodala.

Připomeňte si v galerii také další vítězné páry a podívejte se, jak jim to slušelo!

