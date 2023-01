Říká se, že: „Když nevíte, jak zaujmout pozornost svého zákazníka, dejte do reklamy nahou ženu”. Tímto heslem se řídili marketéři snad od nepaměti. Svůj vrchol ale podobné inzeráty zažily mezi lety 1940 až 1980. Jak vypadaly?

Reklama je všude kolem nás. Je pečlivě navržena tak, aby se nenásilnou formou dostala k srdcím a myslím spotřebitelů. Zrcadlí naši touhu, sny, naději i obavy. Její historie se začala psát již ve starověku, kdy prodavači vychvalovali své zboží na trhu.

Za nejstarší dochovaný inzerát je považován papyrus z roku kolem 3000 př. n. l. Rafinovaným způsobem upozorňoval na thébský obchod s látkami. „Ten, kdo najde uprchlého otroka, může se těšit na nemalou odměnu. Musí ho ale přivést do krámku s tím nejlepším tkaným a zdobeným zbožím."

Urážlivé reklamy a ženy

Velmi brzy se objevily také reklamy, které se snažily svůj produkt prodat prostřednictvím obrázků polonahých nebo nahých těl žen, vyzývavých póz podněcující fantazii, sexuálních motivů nebo zažitých společenských stereotypů.

„Z obrazovek, plakátů i billboardů neustále zjišťujeme, jak se mají ženy a muži správně chovat. Málokdo si však uvědomuje, že tento tlak potvrzuje nerovnost mezi pohlavími a ukazuje, že rozdělení rolí ve společnosti je přirozené,” píšou Jarmila Nýdrlová a Eva Bartáková na webu prasatecko.cz, jejímž cílem je upozorňovat na neetické reklamy.

Tento styl komunikace byl ale kdysi zcela normální. „Pouze pro muže!” hlásá inzerát z roku 1951, na němž je obrázek chlapíka s kravatou, sedícího v posteli, pod kterou klečí hospodyňka s podnosem v ruce. Další firma, prodávající pečící formy, upozorňuje, že tajemství úspěšného manželství spočívá v tom, že nevěsty musí svým drahým polovičkám vařit hned ode dne jejich svatby.

Holky všude kolem nás

Oblíbené byly také reklamy, v nichž výrobci slibovali, že díky jejich produktům si gentlemani získají nejen srdce žen. „Foukněte jí do obličeje a ona vás bude kamkoli následovat,” říká plakát prodávající cigarety ze 60. let 20. století. Pokud by to nestačilo, daly se pořídit kalhoty Mr. Leggs slibující, že: „Po jediném pohledu ho nechá po sobě šlapat. Je hezké mít doma holku."

Podobné plakáty a inzeráty využívaly jak malé, tak světoznámé značky. Věděly, že atraktivita, stejně jako kontroverze, prodává. Už tehdy si lidé stěžovali. Pod heslem „negativní reklama je taky reklama” ale jejich tvorba pokračovala dál.

