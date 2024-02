Žijeme velmi rychle. A v dnešním světě a při našem tempu se příprava jídel předem stala běžnou praxí, která šetří čas. Ne všechna jídla jsou však pro pozdní konzumaci vhodná. Podívejte se, co se například stane s naším tělem, když sníme 4 dny staré těstoviny.

Traduje se, že některá jídla jsou po uležení ještě lepší než čerstvá. Například guláš a některé druhy omáček. Jenže pokud jde o konzumaci zbytků, zejména škrobnatých potravin, jako jsou těstoviny, doporučuje se opatrnost kvůli rizikům spojeným s patogeny přenášenými potravinami, zejména Bacillus cereus.

Seznamte se s bakterií Bacillus cereus

Bacillus cereus je bakterie, které se daří v určitých podmínkách a je známá tím, že způsobuje otravu jídlem. Tato bakterie může produkovat toxiny, které vedou k příznakům, jako jsou bolesti břicha, žaludeční křeče, vodnatý průjem, nevolnost a zvracení.

Příznaky se obvykle projeví do 6 až 12 hodin po konzumaci, a přestože se většina lidí do 24 hodin zotaví, může být tato zkušenost poměrně nepříjemná.

close info Topi Pigula, CC 4.0 / Topi Pigula, CC 4.0 zoom_in Těstoviny ihned po vychladnutí dejte do lednice

Rodina, která se těstoviny doplatila

Významný případ, který upozorňuje na nebezpečí konzumace starých těstovin, se týkal pěti dětí z jedné domácnosti, které onemocněly a byly hospitalizovány po konzumaci těstovinového salátu, který byl několik dní ponechán v lednici.

Tento případ, který byl popsán v roce 2005 v Journal of Clinical Microbiology, zdůrazňuje, jak je důležité správně zacházet se zbytky jídla, aby se zabránilo vzniku škodlivých bakterií.

Děti z výše zmíněné rodiny snědly těstovinový salát, který byl připraven v pátek a rodina jej vzala na piknik a do pondělí ležel v ledničce. Když si jej děti v pondělí daly, projevily se u nich pžíznaky otravy jídlem. Přestože čtyři děti s těžkostmi přetžily, nejmladší zemřelo, protože si jeho tělíčko neumělo s bakteriemi Bacillus cereus poradit.

Rovnou do lednice!

Pro zmírnění rizika otravy jídlem Bacillus cereus je zásadní potraviny bezpečně skladovat a spotřebovat je v doporučeném časovém rozmezí. Uvařené potraviny by neměly být ponechány delší dobu při pokojové teplotě a zbytky by měly být neprodleně zchlazeny a spotřebovány do tří až čtyř dnů.

Při ohřívání zajistěte, aby jídlo dosáhlo vysoké teploty, aby se zničily případné bakterie.

Marina Aspholmová, výzkumná pracovnice, navrhuje několik tipů pro bezpečné zacházení se zbytky jídel, včetně rychlého zchlazení jídla po vaření, rozdělení velkého množství jídla do menších nádob pro rychlejší zchlazení a zajištění dostatečně chladné lednice.

Doporučuje také spotřebovat zbytky do několika dnů a vyhodit všechny potraviny, které vykazují známky kažení nebo mají nepříjemný zápach.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Jednou to může být jinak

"Většina lidí pravděpodobně jí Bacillus cereus každý den, aniž by z něj onemocněla," říká profesorka Marina Elisabeth Aspholmová a dodává, že k tomu, abychom se otrávili jídlem, je obvykle potřeba, aby v jednom gramu potraviny bylo 1 000 až 100 000 bakterií, což se stane, pokud byla potravina ponechána delší dobu mimo chladnou lednici.

To, zda se bakterií nakazíte nebo ne a onemocníte, závisí na tom, o jakou variantu bakterie se jedná, i na dalších faktorech, jako je váš zdravotní stav a o jaký typ potraviny se jedná.

„Pokud zkonzumujete jen několik zrnek rýže nabitých bakterií, nestačí to k tomu, abyste onemocněli,“ dodává Aspholmová s tím, že bychom zřejmě cítili mírné kručení v žaludku.

Ačkoli je lákavé zbytky z důvodu pohodlí uchovávat a konzumovat, je důležité znát rizika spojená s některými potravinami, jako jsou například těstoviny. Správné postupy při manipulaci s potravinami a jejich skladování mohou výrazně snížit riziko onemocnění z potravin a zajistit, že vaše snaha ušetřit čas a omezit plýtvání neohrozí vaše zdraví.

Zdroje: www.aazdravi.cz, my.clevelandclinic.org, www.uhhospitals.org, www.mpi.govt.nz, www.sciencenorway.no