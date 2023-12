Externí autor 14. 12. 2023 20:12 clock 4 minuty video

Čas od času snad každý doma objeví věci, které akorát zabírají místo a nikdo je dávno nepoužívá. A tak skončí v popelnici. Tento krok se ale ne vždy vyplácí. Byť se vám některé z takových předmětů mohou zdát neprodejné, ještě na nich přece jen můžete vydělat nemalé peníze. Které věci to jsou?

Ve chvíli, kdy se pustíme do většího domácího úklidu, prakticky vždycky narazíme na věci, kterých jsme se měli už dávno zbavit. A dříve či později přijde den, kdy se jich skutečně zbavíme a naše staré dekorace, nádobí, oblečení anebo třeba nábytek skončí na smetišti. Než se ale příště rozhodnete některou ze starých a dávno nepoužívaných věcí vyhodit, nejdříve ji zkuste prodat. A to i v případě, kdy vám připadá zdánlivě neprodejná a máte za to, že o ni nikdo nestojí. Ve výsledku totiž můžete být pořádně příjemně překvapení.

Staré věci jsou v kurzu

Co se rozhodně nevyplácí bezhlavě vyhazovat, je starý dobový nábytek. I když se třeba konkrétně vám nelíbí, neznamená to, že už neudělá radost někomu jinému. A přece jen jsou v poslední době staré „vintage” věci v kurzu. Možná byste se divili, kolik lidí touží po dobové skříni, konferenčním stolku anebo třeba posteli.

Do módy se také vrací staré oblečení. Máte doma ve skříni po babičce její šaty, halenky, sukně anebo třeba boty? Dejte jim šanci na druhý život a vyšlete je do světa. Zkuste je odnést do „sekáče” či je nabídněte k prodeji na internetu.

Hračky nestárnou

Po čem je ale vůbec největší poptávka, tak jsou hračky. Například stavebnice se dnes prodávají za leckdy dechberoucí částky, a pokud se jedna taková válí u vás na půdě, rozhodně se vyplatí ji prodat. Vyděláte na ní a ještě uděláte někomu jinému radost.

Kromě toho je velká poptávka i po různých sběratelských předmětech. A ne, nejsou to jen poštovní známky. Našli jste doma dávnou sbírku kartiček se sportovci, kterou jste se v dětství chlubili kamarádům? Pak máte v rukách opravdový poklad. Někteří nadšenci jsou totiž ochotní za podobné sbírky zaplatit nemalé peníze.

Po čem je největší poptávka?

Projděte si seznam 10 věcí, které jsou momentálně v kurzu a je možné na jejich prodeji vydělat nemalé peníze. Máte některou z nich doma?

1. Knihy, časopisy a komiksy

Knihy, časopisy anebo komiksy jsou stále žhavým zbožím. A to hlavně v případě, kdy jsou několik desítek let staré.

2. Staré šperky

Mezi poptávané zboží patří i staré šperky. Hlavně ze 60. a 70. let. Nemusejí být přitom vyrobeny vyloženě z drahých kovů. Přestože je považujete za cetky, mnohým ženám se určitě zalíbí.

close info Profimedia zoom_in O staré šperky je v dnešní době velký zájem

3. Stará elektronika

Máte doma starý počítač, herní konzoli anebo třeba mobilní telefon? Zkuste je nabídnout k prodeji na internetu. Možná byste se divili, za jaké částky se některé z těchto výrobků v dnešní době prodávají.

4. Retro nábytek

Ani stará křesla, gauče, stolky anebo třeba kuchyňské linky nevyhazujte. Spousta lidí právě tyto kousky kupuje a následně je opravuje a vdechuje jim druhý život. A třeba se někomu zalíbí i ten nábytek, který máte doma vy a chcete ho vyhodit.

5. Gramofonové desky

Přestože by se mohlo zdát, že gramofonovým deskám dávno odzvonilo, není tomu tak. Spousta lidí dodnes vlastní gramofon a ráda si desky přehrává. Anebo je zkrátka jen sbírá.

6. Staré hračky

Modely aut, panenky, dětské kuchyňky anebo stavebnice, které mají zdánlivě svá nejlepší léta za sebou, jsou stále žádaným zbožím. Zvláště pak v případě, kdy je vlastníte i s originální krabicí.

close info Profimedia zoom_in Staré hračky mají velkou hodnotu. Například za jedny z prvních panenek Barbie můžete dostat desetitisíce.

7. Počítačové a konzolové hry

Pokud jste patřili k těm šťastlivcům, kteří v 80. a 90. letech vlastnili počítač anebo herní konzoli, pak máte doma určitě i několik starých her. I ty se dnes dobře prodávají. Dokonce takové, které nikdy nebyly otevřeny a jsou stále zabaleny v celofánu, mají dnes hodnotu i několika desítek tisíc korun.

8. Plechovky a láhve od nápojů

Našli jste na půdě staré láhve či plechovky od nápojů? Pro mnohé jde o předměty, které při první příležitosti vyhodí do smetí, pro jiné ale o dokonalé sběratelské kousky.

9. Staré oblečení

I když je pro vás naprosto nemyslitelné, že byste na sebe oblékli kabát po babičce či dědečkovi, někteří lidé tyto retro kousky naprosto zbožňují. A tak je namísto popelnice odneste do „sekáče”.

10. Plakáty

Máte doma staré plakáty či jiné reklamní materiály? Zkuste je prodat. Mezi sběrateli mají velmi vysokou hodnotu.

