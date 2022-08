Byly čtyřicátnice ve středověku povazovány za staré? Máme zkreslené představy

Kolika let se dožívaly středověké ženy?

Foto: Profimedia.cz

Eleonora Akvitánská seděla před oknem a česala si své dlouhé vlasy barvy zlata. Najednou se zarazila. S hrůzou se podívala na hřeben. „Bůh mě k sobě povolává," padla na kolena a sepjala ruce. „Drahá, co to vyvádíš?" Usmál se na ní Jindřich II. „Šediny, vidíš? Jsem už stará bába!" Zvolala. „Ale kuš," políbil ji její muž. „Ještě mi porodíš kupu dětí," mrkl na ni. A měl pravdu.

O Eleonoře Akvitánské se říká, že byla jednou z nejmocnějších a nejvlivnějších postav středověku. Vládla Anglii a Francii, vedla křížovou výpravu a zároveň porodila deset dětí. Budoucího krále Jana, zvaného Bezzemek, přivedla na svět, když jí bylo 42 let.

V historii temného středověku nebyla jediná. Také Eleonora Kastilská, manželka Edwarda I., porodila následníka trůnu Edwarda II., když jí bylo 41 nebo 42 let. Podobně jako Konstancie Sicilská, sicilská královna a císařovna Svaté říše římské, Eleonora Kastilská nebo Maria Dobroniega z Kyjeva.

Stáří ve středověku

„Máme zažité, že v období středověku se lidé dožívali maximálně čtyřiceti let. To ale není pravda," říká archeoložka Christina Cave, která zkoumala kosterní pozůstatky na třech anglosaských hřbitovech a určovala jejich věk podle opotřebení zubů.

Podle ní vznikl tento mýtus díky dřívějším studiím, v nichž byli starší lidé ignorováni. „Věda je nedokázala správně identifikovat," vysvětluje. Většina archeologických výzkumů má proto nejvyšší věkovou kategorii 40+ nebo 45+. „Nerozlišuje se tak zdravý čtyřicátník a opotřebený pětadevadesátník."

Dalším problémem jsou statistiky. Ty zkresluje dětská úmrtnost, která bývala až 50%. „Pokud si vezmete dvě děti, z nichž jedno zemře před svými prvními narozeninami, ale druhé se dožije 70 let, jejich průměrná délka života je 35 let," upozorňuje historik Walter Scheidel ze Stanfordské univerzity. „To není zcela objektivní obrázek."

Ženy ve středověku

Ženy nejvíce ohrožovalo těhotenství. „Víme například, že tento stav nepříznivě ovlivňuje imunitní systém," říká Jane Humphries, historička z Oxfordské univerzity. „Díky tomu jsou těhotné náchylnější k různým nemocem, jako je například tuberkulóza." Porod zhoršovaly i další faktory, jako byla špatná hygiena, nedostatečná lékařská péče nebo podvýživa.

Zdroj: Youtube

I přesto se něžné pohlaví dožívalo více let, než jejich silnější polovičky. „Očekávaná délka života mužů ve středověké Anglii byla 41,7 let, u žen 51,7 let," píše T. H. Hollingsworth.

Zdroj:

www.history.stackexchange.com, www.ct24.ceskatelevize.cz, www.purplemotes.net, www.bbc.com