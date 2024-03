Vdávání se z lásky a první intimní splynutí plné romantiky? Tak na to musely dívky, patřící mezi staré Slovany, zapomenout. Zatímco dnes se nevěsty během svatby cítí jako princezny, kdysi byl tento den plný ponížení a zneužívání.

Manželství u starých Slovanů, obývající střední, východní a jihovýchodní Evropu, začínalo námluvami připomínající nákup dobytka či pozemku.

Svatbou se totiž spojoval nejen muž a žena, ale také jejich rodiny. Svobodný výběr partnera tak prakticky neexistoval a konečné rozhodnutí, za koho se dcera vdala, učinili její rodiče. Často se tak stávalo, že se mladý pár před zasnoubením nikdy neviděl.

Poznat, že je dívka připravená na vdávání, se dalo na první pohled. Stěny chalup byly označeny skvrnami a okenní rámy byly natřeny modrou barvou. Někdy byly před dům umístěny homole z písku nebo se na plot věšely věnce.

Domlouvání svatby mělo svá pravidla. „Mladíkův otec si nachystal demižon pálenky, skleničky a synovi poručil, aby ho doprovodil. Poté se rodiny dohadovaly na věnu,” napsal etnograf a folklorista Oskar Kolberg.

Úspěšné jednání bylo završeno přípitkem a svázáním pravých rukou budoucích manželů nad chlebem dvěma bílými šátky.

Slovanská svatba

Přípravy na oslavu trvaly zpravidla čtyři týdny. Oficiálně byly zahájeny den před obřadem hostinou a tancovačkou. Poslední panenskou noc nevěsta strávila ve společnosti dalších svobodných žen, se kterými zpívala smutné písně. Mezitím se pletly věnce a svatební pruty.

Zdroj: Youtube

Druhý den začínal průvodem vesničanů k bráně, kde byla zavěšena sekera. Ta měla zahnat špatnou energii a přivolat přízeň bohů. Slib si budoucí novomanželé vyměňovali před dohazovačem. Poté byl páru nabídnut chléb se solí.

Následovaly bujaré oslavy trvající až do půlnoci, kdy si nevěsta sundala věneček z hlavy a nasadila čepec vdané ženy. Dalším rituálem, symbolizující rozloučení se svobodným stavem, bylo ustřihnutí jejího copu.

Svatební noc se svědky

Mladý pár však čekal ještě jeden důležitý úkol. Manželství muselo být stvrzeno na loži. Romantické vzájemné splynutí bychom ale během tohoto zvyku hledali marně. Akt byl naopak, především pro nevěstu, traumatizujícím zážitkem, na který v životě nezapomněla.

Jediným cílem svatební noci byla totiž deflorace. Aby se úspěšně povedla, lože, umístěné v sýpce nebo stodole, se zaříkávalo a pod polštář se kladly obětiny v podobě peněz a bylinek. Matka a tchyně následně zkontrolovaly, zda v místnosti není lahvička s krví, která by nevěstu, jež nebyla panna, zachránila před veřejným ponížením.

Pokud bylo vše v pořádku, družice oblékly novomanželům dlouhé bílé košile s prostřiženým otvorem na daných místech. Zajistilo se tak, že se neuvidí nazí. Někdy se stávalo, že dívka oděv odmítla a začala se prát. V tu chvíli byla zbita a donucena k poslušnosti.

Následoval první akt podrobení se ženichovi. Musela mu zout boty. Poté bylo nutné, aby došlo k vzájemnému spojení, jemuž přihlíželi vybraní hosté, již měli podat svědectví, že ke ztrátě panenství opravdu došlo.

Zdroj: Youtube

Cílem mladíka bylo, aby byla deflorace provedena do půl hodiny. Jedině tak byl považován za schopného. Tato lhůta měla za následek, že většina nevěst byla prakticky znásilněna. V případě, že by se akt nepodařil, byl do lože přizván bratr ženicha nebo bojar.

Pokud ale vše proběhlo podle plánu, muž to oznámil rozbitím džbánu. Nevěsta si košili vysvlékla a zavěsila na veřejném místě, aby se každý mohl ujistit, že o svůj věneček opravdu přišla.

