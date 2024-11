Myšlenka nesmrtelnosti fascinuje lidstvo snad od nepaměti. Podle technologického vizionáře Raymonda Kurzweila ale není pouhým snem. Už dnes prý existuje člověk který bude žít tisíc let. Jeho stárnoucí buňky totiž opraví nanoroboti.

Už více než padesát let americký inovátor, vizionář budoucnosti a jedna z hlavních osobností technologického vývoje ve společnosti Google Raymond „Ray“ Kurzweil předpovídá, jak počítače mohou změnit náš svět.

Již v 90. letech například predikoval, že se mobilní zařízení propojená s globální informační sítí stanou běžnou součástí života nebo, že umělá inteligence porazí nejlepšího lidského hráče šachu před koncem milénia, což se vyplnilo v roce 1997.

Jeho nová publikace s názvem The Singularity is Nearer tak šokovala odbornou i laickou veřejnost. Píše v ní totiž, že díky pokroku v biotechnologii a umělé inteligenci se blížíme k okamžiku, kdy budeme schopni překonat biologické limity a dosáhnout jakési formy nesmrtelnosti.

Nesmrtelnost nám prý zajistí nanoroboti, kteří mají schopnost cestovat krevním řečištěm a doručovat léky přímo na specifická místa v těle.

„Pokud chceme žít delší a plnohodnotnější život, musíme vyléčit samotné stárnutí,” říká futurolog. „Jednoduše řečeno, potřebujeme schopnost opravovat škody způsobené přirozeným procesem degradace na úrovni jednotlivých buněk a tkání. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout, ale věřím, že nejslibnější cestou jsou nanoroboti.”

Budeme nesmrtelni?

I přestože v současné době neexistuje žádná technologie, která by se blížila tomu, co předpovídá, Kurzweil věří, že první člověk, který se dožije 1 000 let, se pravděpodobně již narodil.

„Pokud nanotechnologie v roce 2050 zvládne vyřešit dostatek problémů spojených se stárnutím, aby se lidé ve věku 100 let dožívali 150, získáme tak čas až do roku 2100 na vyřešení dalších komplikací, které se v tomto věku mohou objevit,“ uvedl. „Vzhledem k tomu, že do té doby bude umělá inteligence hrát ve výzkumu klíčovou roli, pokrok během této doby bude exponenciální."

Zdroj: Youtube

Raymond Kurzweil připouští, že jeho tvrzení mohou znít absurdně. Už dnes se ale nanoroboti testují pro použití v medicíně. Jsou zhruba tisíckrát menší než šířka lidského vlasu, mají schopnost cestovat krevním řečištěm a doručovat léky přímo na specifická místa v těle.

Odborníci, včetně vědců z Centra pro pokročilé funkční nanoroboty při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, tvrdí, že nanostoje by mohly být nasazeny do léčby již za pět let. Složitější úkoly by mohly vykonávat za patnáct až dvacet let.

„Nanoboti mohou neomezeně udržovat lidské tělo ve zdraví tím, že budou monitorovat zásoby životně důležitých látek, upravovat jejich hladiny podle potřeby a zachovávat tím zdraví orgánů,” píše Kurzweil ve své knize. Představuje si, že se tím nejen stabilizují běžné funkce a omezí vliv stárnutí, ale celkově vznikne superčlověk.

Z člověka robot

Futurolog jde ve svých vizích ještě dál. Myslí si, že v určitém okamžiku se lidské tělo stane z více než 99,9 procent nebiologickým. Jednou prý totiž nastane situace, kdy stroje získají úplnou kontrolu nad sekvenováním DNA, díky čemuž se vyřeší problémy dříve, než nastanou.

„S rozvojem nanotechnologie dokážeme vyrobit organismus tzv. na míru,” tvrdí. „Budeme schopni běžet mnohem rychleji, dýchat pod vodou, létat jako ptáci a myslet milionkrát pohotověji. Ale co je důležitější, nebudeme závislí na zachování žádného z našich těl, abychom existovali dál."

