Čas nikdo z nás reálně zastavit nemůže, ale některé ženy vypadají, že s ním mají tajnou dohodu. Vypadají totiž tak skvěle, že jejich věk uhádnete jen stěží. Známe ale zároveň znamení, která čas a starosti nešetří, a stárnou rychleji. Mezi které patříte vy?

Jistě máte ve svém okolí dámu, která vypadá o deset let mladší, než jí ve skutečnosti je. Možná znáte i tu, která naopak vypadá o deset let starší. Astrologie zná odpověď na otázku, proč se tak děje. Některá znamení zvěrokruhu mají předpoklady pro skvělý vzhled až do pozdního věku a některá naopak. Patříte mezi ženy, které nestárnou a zůstávají krásné, nebo k těm, které jsou odsouzeny k boji s časem?

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce patří k těm šťastným, které vypadají většinu života skvěle. Jsou krásné, vitální a svěží až do pokročilého věku. Nejsou ale půvabné pouze zvenčí, mají mladou duši, proto si více rozumí s mladší generací.

Tyto dámy mají velké štěstí, protože se narodily s krásnými vlasy, pletí a dobrou tělesnou konstitucí. Navíc se zrozenkyně ve Střelci umí skvěle stylově oblékat, což jim nějaký ten rok také ubere.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Dámy, které se narodily v období Býka už takové štěstí jako jejich kolegyně Střelkyně nemají. Už v pubertě vypadaly mnohem starší, což jim přinášelo určité výhody. V dospělosti už to samozřejmě není tak žádoucí.

Anatomie jejich tváře a předčasná únava pleti jim mohou způsobit nepříjemné situace. Jednou z nejhorších je, když si je někdo splete s matkou jejich partnera nebo babičkou vlastních dětí.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou známé svým perfekcionalismem a ten se odráží i u nich samotných. Tyto ženy o sebe velmi dbají, navštěvují kosmetiku a snaží se zpomalit stárnutí. Udržují se neustále šik a svěží, což se odráží na jejich vzhledu.

Díky svému modernímu stylu oblékání vypadají mladistvě a plné života. Lidé jen stěží uhádnou jejich skutečný věk. Nic není zadarmo, tato žena o sebe náležitě pečuje. Navštěvuje pravidelně masáže, kadeřníka a sportuje. Umí si dopřát i potřebný relax.

I šediny mohou vypadat i mladistvě, stačí mít dobrý sestřih a šik styl.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Zrozenkyně Kozoroha patří do skupiny dam, které bohužel vypadají starší, než ve skutečnosti jsou. Všechny starosti se jim odrazí ve vráskách na tváři, stejně jako častá mimika.

Tyto ženy jsou odsouzeny k estetickým zákrokům, nebo se musejí se svými dispozicemi smířit. Drahé krémy jim příliš nepomohou, spíše by se měly zaměřit na zásahy odborníků a nepodceňovat domácí každodenní péči. Velký efekt bude mít moderní styl oblékání, který jim ubere nějaká léta.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců mají to štěstí, že celý život vypadají stejně. To znamená jako mladé slečny, které mají sotva týden občanský průkaz. Muži mají potřebu je chránit, protože působí bezbranně.

Jsou to sice naprosto soběstačné, sebevědomé a schopné dámy, ale rády občas využijí svého dětského vzhledu. Když zamrkají svýma velkýma očima, leckterý policista jim s úsměvem odpustí pokutu za překročení rychlosti.

Zdroj: primewomen.com