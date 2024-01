Většinou dokážeme přibližně odhadnout věk u ženy. Existují však šťastné dámy, které na svůj věk ale vůbec nevypadají, naopak jim každý hádá o deset let méně. Ženy, které nestárnou se obvykle rodí v těchto znameních zvěrokruhu.

Máme tu několik zástupkyň ženského pohlaví, u který nikdy netrefíte věk, protože vypadají vždy mladší, než ve skutečnosti jsou. Vypadají, jako by unikaly přirozenému toku času. Tuto výhodu jim mohou ostatní ženy jen závidět. Astrologové odhalili, proč to tak u některých hvězdných znameních je a která to jsou.

BLÍŽENCI

Navždy mladá

Ženám narozeným ve znamení Blíženců absolutně nezáleží na biologickém věku. Tento údaj pro ně nic neznamená, protože je pro ně nejdůležitější se v životě bavit a naplno si užívat každou vteřinu. Díky tomu působí na ostatní lidi velmi svěže a sklízí spoustu komplimentů. Tyto dámy chtějí, aby se všichni bavili, tak jako ony.

Svou otevřenou a veselou osobností inspirují ostatní ve svém okolí. Jejich mladistvá povaha a nakažlivá energie občas vyvolávají závist, ale ony ji příliš neřeší. Nenechají se snadno strhnout ani připravit o dobrou náladu. Vždy by měly zůstat věrné samy sobě, pak si svůj bezstarostný způsob života udrží ještě po dlouhou dobu.

LEV

Vždy připravena

Lvice věnují velkou pozornost svému vzhledu. Proto se většina z nich začne stárnutí bránit už ve dvaceti letech. Tyto dámy nenechají nic náhodě, a tak je pro ně péče o sebe sama naprostou nezbytností. Díky tomu si udrží mladistvý vzhled i své vystupování. Zrozenkyně ve Lvu je sebevědomá, silná, otevřená a přirozeně velmi pozitivní.

Tato kombinace ji udrží mladou po dlouhou dobu. Lvice miluje, když ji ostatní lidé obdivují a zbožňují. Chce, aby všichni kolem ní byli šťastní jako ona, vždy na to vynaloží veškerou svou energii. Tato nekonečná aktivita a snaha mají efekt, že tato žena vypadá mladistvě až do vysokého věku.

close info RomarioIen zoom_in Osobitý styl a lehká extravagance umí umazat několik let. Nebojte se vyzkoušet nový vzhled. Pouhá výměna šatníku dokáže také omladit.

VÁHY

Krotitelka času

Váhy jsou vždy vyrovnané, v harmonii a mají silnou vůli. Tyto ženy přesně ví, co chtějí, a jak si nejlépe zorganizovat každodenní život. Zrozenkyně Vah ví velmi dobře, že je každá minuta drahá, proto má vše dokonale naplánované. Nikdy ji nezastihnete nepřipravenou. Může sice vypadat, že má všechno tzv. na háku, ale opak je pravdou. Ona ví přesně, co se kdy děje.

Právě to jí pomáhá zastavit čas. Nestresuje se, že něco nestihne ani nemarní svůj čas. Vypadá to, že ji baví všechno, co dělá. Váhy milují dobrodružství, a proto jsou vždy otevřeny novým věcem. Zvědavost a objevování je dlouhodobě udržují mladé v srdci. Jsou to ženy do nepohody a muži zbožňují jejich nekonečné aktivní mládí.

RYBY

Petr Pan

Ryba je Petr Pan ve znamení zvěrokruhu. Stejně jako on totiž nechce nikdy dospět. Tato žena je také nejvíce emocionální znamení zvěrokruhu. Jedno z nejvíce empatických znamení chápe duše druhých, ať už má, co dočinění s dítětem, někým mladým, nebo starší osobou. Má pochopení pro všechny. Nejvíce si ale rozumí právě s dětmi.

Když Rybky zestárnou, poznají, jací dospělí ve skutečnosti jsou. Všimne si, že si dělají věci, které ve skutečnosti nechtějí. Uvědomí si, že dospělí mohou být zlí jen proto, aby se zavděčili sami sobě. Čím více ryba chápe, co dospělost vlastně znamená, tím více se zasní a vrací se do dětství. Zapřísahá se, že nikdy nebude jako ostatní. Ryba vždy zůstane věrná svému vnitřnímu dítěti, ať už zestárne jakkoli.



Zdroj: zodiacshine.com