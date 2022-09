Prohlédněte si záhadný předmět v ruce egyptského boha. Vědci netuší, co to je

Podivné kabelky se objevují v rukou bohů nejrůznějších kultur světa.

Foto: Picture: Getty – Metropolitan Museum of Art

Kdyby se na moderní skulptuře či reliéfu objevila postava s kabelkou, patrně by nás to v ničem nepřekvapilo. Móda k historii lidstva patří a každé umění je poplatné své době. To, že se ale kabelky vyskytují na některých starověkých rytinách, je záhadou dodnes. Nosili starověcí lidé kabelky?