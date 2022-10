Unikátní záběry: Nádherný vrak starověké lodi u pobřeží Izraele mění dějiny

Starověký vrak lodi s nákladem byl nalezen neskutečných 1 200 let po potopení ve Svaté zemi. Ilustrační foto.

Foto: Profimedia.cz

Obchodníci ze Západu připlouvali do Izraele za obchodem celé věky. Nyní víme, že se tak dělo i po dobytí islámem. Dokazuje to starověký vrak lodi objevený 1200 let po jeho potopení právě ve Svaté zemi. Bývalá téměř 25 metrů dlouhá obchodní loď byla naložená nákladem z celého Středomoří a její vrak byl nalezen před několika dny. Jedná se o zela jedinečný objev.