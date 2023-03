Už naši předci věděli, že čistota znamená minimálně půl zdraví. Dokazují to archeologické nálezy, které odborníky nepřestávají překvapovat. Jsou tak technicky vyspělé, že by se daly využít i v dnešní době. Výjimkou není ani 2400 let starý objev z čínského paláce v archeologické lokalitě Yueyang.

Jedná se o jednu z nejstarších splachovacích toalet na světě. Skládá se z mísy a ohnutého potrubí, jímž se pomocí vody odváděl odpad do kanalizačního systému. Ten ústil v jímce.

Podle odborníků byl záchod určen pro vysoce postavené úředníky během tzv. období válčících států mezi lety 475 př. n. l. až 221 př. n. l. a pozdější dynastie Chan od roku 206 př. n. l. do roku 220 př. n. l.

Splachovací záchody

Historie splachovacích toalet se začala psát již kolem roku 2300 př. n. l. v indickém městě Mohendžodáro. Výměšky padaly přímo do stoky. Záchodky, kterými protékala voda, používali Kréťané nebo Egypťané. Kolem roku 0 se k nim přidali Číňané.

Zdroj: Youtube

Vodní toalety známe také ze starověkého Říma. Byli jimi vybaveny nejen paláce, ale i domy bohatých obyvatel. Město se navíc pyšnilo promyšlenou sítí veřejných záchodů, kde mohlo vykonávat potřebu až čtyřicet lidí najednou. Byly místem k seznamování, politickým debatám a obchodním jednáním.

S nástupem středověku došlo k úpadku civilizace. Ta se projevila i v oblasti osobní hygieny. Na promyšlené toalety, kdy byl odpad odváděn co nejdál od bydliště, se zapomnělo. Obsah nočníků se vyléval přímo na ulice, v lepším případě padal z arkýřů do hradních příkopů. Za objevitele splachovacích záchodů je tak považován Sir John Harington, který v roce 1596 sestrojit zařízení, disponující nejen mísou, ale také nádrží vypouštějící vodu.

Záchod jako luxus

I v dnešní době by se splachovací záchod a fungující kanalizace daly označit za luxus. Podle Světové zdravotnická organizace nemá přístup k hygienicky nezávadnému sanitárnímu systému až 4,4 miliard lidí. Tedy více než polovina světové populace.

Zdroj: Youtube

Přístup k čistým splachovacím toaletám je problémem i v některých částech moderní Číny. „Navštívili jsme venkovské domy s klimatizací, solárními panely a velkoplošnými televizory,” říká Bai Lin z China and the World Trade Organization. „Záchody ale měly podobu páchnoucích kadibudek. V těchto případech nejsou problém peníze, ale myšlení.” Projektový manažer si proto myslí, že objev jednoho z nejstarších splachovacích záchodů může tento systém zpopularizovat.