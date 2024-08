Externí autor 29. 8. 2024 clock 4 minuty

Kdo by nechtěl štěstím požehnat chlapečkovi nebo holčičce, kterou čeká? Šťastná jména existují od úsvitu času až do dnešních dnů. Proto velmi pečlivě vybírejte jméno, které svému dítku dáte. Ostatně možná i vy jste nositelem takového jména.

Říká se, že křestní jména ovlivňují náš život. Jejich zvukomalebnost nám přináší do života pozitivní energii a ta zase štěstí a všechny další příznivé atributy s tím spojené. Se svým jménem bychom měli souznít. Mít z něj dobrý pocit, být na něj hrdí.

Je spousta lidí, kteří vzali svůj osud do vlastních rukou a hned jak to bylo možné si křestní jméno změnili. Možná vám to bude připadat zvláštní, ale právě křestní jméno je součástí našeho sebevědomí. Pokud je nám milé, vyvolává v nás větší sebejistotu a od té je samozřejmě ke štěstí zase o něco blíž.

Podívejte se následující čtyři mužská a čtyři ženská jména, kterým se říká šťastná. Najdete mezi nimi to svoje?

1. Beáta

Beáta, či zkráceně Beata, je křestní jméno latinského původu. Pravděpodobně vychází z latinského slova beatus, což znamená šťastný či blažený. Někdy se zmiňuje i slovo beatrix, jehož význam zní oblažující nebo člověk, který přináší radost. Existuje i teorie, která tohle jméno spojuje s italským výrazem beata, neboli požehnaná.

2. Elena

Elena v sobě skrývá osobnost, vítězství a štěstí. Tohle jméno nemá zcela jasný původ. Podle jedné teorie vychází z dalšího jména, a sice řeckého Helena. Další předpoklad zní, že jde o jméno, které svým dětem dávali už staří Keltové. V tomhle případě se jeho předlohou stala Eleonora. A nakonec se nabízí i spojení s ruským jménem Elena.

3. Laura

Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Odtud je už jenom krůček ke slovu laurus, což znamená vavřín, který je spojený s vítězstvím. Laura je nositelkou štěstí. Jméno přináší zdravé sebevědomí, inteligenci a logické myšlení. Tyto ženy jsou silné a přizpůsobivé a mají v sobě zvláštní kouzlo, šarm a charisma.

4. Veronika

Ženské jméno Veronika je u nás poměrně časté. Možná to bude tím, že své nositelce přináší nejenom štěstí, ale také vítězství, úspěchy a předává jí jakési zvláštní kouzlo. Pochází z řeckého jména Bereniké. Může také vycházet ze slovního spojení vere iconica, kdy verus znamená pravý a eikón obraz. Veronika ráda a ochotně pomáhá druhým, kteří na rozdíl od ní, v životě nemají moc štěstí.

1. Otmar

Tohle jméno u nás není příliš časté. Možná i proto, že zní celkem tvrdě. Na tom není nic divného. Pochází totiž z němčiny. Významově se vykládá ze slov ót nebo odo (majetek, blaho, štěstí) a mar (slavný). Jméno se tak překládá jako slavný svým majetkem nebo proslulý svým štěstím a blahem. Svým nositelům dává obrovskou energii, díky které dosahují značných životních úspěchů.

2. Radek

Takhle to má být. Jednoduché znění, doslova radostný význam, to je šťastné jméno Radek, které svému nositeli přináší věčný úsměv na tváři a příznivý osud. Je slovanského původu a vzniklo jakousi odvozeninou jmen začínajících na Rad…, tedy Radovan, Radoslav, Radomír apod. Výklad jména Radek je celkem jasný: radující se, radost dávající.

3. Teodor

Tohle mužské křestní jméno pochází z řečtiny. Je složeno ze dvou řeckých slov théos – bůh, a dóron – dar. Význam jména Teodor tedy zní dar boží, dar od Boha či chvála boží. Nese s sebou nejenom štěstí, ale také přátelství, komunikativnost a zvídavost. Není bez zajímavosti, že se tohle jméno vyskytovalo už ve staročeštině, kde se překládalo jako Dětřich.

4. Felix

Kdo by nechtěl být v životě šťastný? Nositel jména Felix si se štěstím nemusí dělat hlavu. Podle jeho významu, které vychází z latinského slova felice, tedy šťastný, šťastný člověk nebo šťastlivec, bude takový muž šťastný po celý život. Bude mít nejenom štěstí v lásce a dostatek financí, ale také se bude moci těšit z přízně hezkých žen.

Zdroje: www.madebygab.cz, svatky.centrum.cz, www.horoskopy.cz