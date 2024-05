Externí autor 12. 5. 2024 clock 3 minuty

Někteří lidé do našeho života vnesou radost a štěstí za každých okolností. I kdybychom je měli potkat alespoň na pár minut, vždy v nás vyvolají dobrou náladu. Ptáte se, jak je to možné? Zkrátka se narodili na šťastné planetě. Znáte někoho takového?

Pro naši duševní pohodu je důležité se stýkat s lidmi, kteří mají pozitivní přístup k životu. Jsou tací, kteří se s touto schopností narodili. Vždy nás umí nakazit optimismem, povzbudit a také podpořit, když nám zrovna život moc nejde. Často to bývají lidé narození v těchto znameních zvěrokruhu:

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře se tak trochu vymykají pravidlům. Vlastně jinak. Nemají je rádi. Jedou tzv. out of box a v tom jsou pro mnohé z nás inspirativní. Jako vzdušné znamení skvěle ovládají komunikaci.

I když mohou na první pohled působit chladně, možná až odtažitě, opak je pravdou. Svěřte se jim a oni se pokusí s vámi najít nové způsoby, jak dělat věci jinak. Ze své neuvěřitelné škály myšlenek vždy vytáhnou tu jedinou, která vás alespoň na chvíli zbaví starostí a chmurné nálady.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Snové znamení Ryb je známo svou citlivou povahou. Jejich přínos k radosti a štěstí druhých spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat. Pokud k tomu přidáte idealistický přístup k životu, je jasné, že po rozhovoru s Rybou se budete cítit mnohem klidnější.

Rybám, které ovlivňuje planeta Jupiter, můžeme jenom závidět. Jsou to především optimisté, kteří hledají u druhých jenom to dobré a jsou ochotni pomáhat, ať to stojí co to stojí.

Lev (23.7. – 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva jsou do života vybaveni ohromnou dávkou optimismu, který rozjasní i ty nejchmurnější dny. Lev svým majestátem vzbuzuje důvěryhodnost, ta mu dává moc inspirovat a motivovat své okolí. Jak on to vlastně ten Lev dělá, že kamkoli přijde, je obklopen davem?

Nikdy neslyšíte, že by si na něco stěžoval. Užívá si každý moment svého života. A když náhodou zakopne, zvedne se poučen pro příště. Pořiďte si kamaráda Lva a díky jeho schopnosti vidět kolem sebe jenom to dobré se na svět budete dívat mnohem s mnohem pozitivnějším přístupem.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Zrozenci ve znamení Střelce patří nejšťastnějším lidem. A zkuste to popřít! Vládne mu totiž Jupiter, který byl vždy spojován právě se štěstím, a také hojností a štědrostí života. Střelci proplouvají radostmi i strastmi s úsměvem na rtech. Jsou totiž věční optimisté. I oni samozřejmě mají starosti, ale nad vodou je drží heslo „nějak bylo, nějak bude“.

Kudy Střelec chodí, tudy šíří pozitivní energii, nadšení a životní optimismus. Všichni ho mají rádi pro jeho schopnost vidět svět z té lepší stránky. Dokáže se dostat z jakéhokoli problému. Nikoli proto, že by ho obešel, ale proto, že hledá řešení, místo aby plakal nad rozlitým mlékem. Takového inspirativního člověka bychom kolem sebe měli mít všichni.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Aby byl náš život radostný a šťastný, je třeba do něj vnést harmonii. A s tou nám mohou pomoci Váhy. Lidé narození v tomto znamení vnášejí do života pozitivní vztahy. Kdekoli se objeví, tmelí kolektiv a snaží se hledat pro všechny společnou řeč.

Zrozenci Vah jsou známí svou komunikační obratností a talentem tišit rozbouřené vody. Jde jim především o porozumění, protože době vědí, že křikem a hádkami se nic nespraví. Svou jemnou povahou a uměním naslouchat druhým kolem sebe šíří pozitivní atmosféru. A komu by se neulevilo, když ho Váha nechá se vypovídat...

Zdroje: www.infobae.com, bestlifeonline.com