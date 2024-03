Všichni víme, že pokud máme štěstí, máme všechno. Mezi námi existují děti štěstěny, kterým se daří vše, na co sáhnou. Co když to není náhoda? Podle astrologie se někteří z nás rodí ve znamení zvěrokruhu, kterým se celý život daří. Patříte také k těmto 4 znamením, které mají nekonečné štěstí?

Na základě znalosti horoskopu známe lidi, kterým se všechno v životě daří. Mají skvělou práci, věrné a zábavné přátele, potkali lásku svého života, dosáhli skvělých výsledků v práci a jezdí na vysněné dovolené. Znáte někoho takového? Možná mu závidíte, stejně jako ostatní a kladete si otázku, proč se nedaří takhle vám. Věřte tomu, nebo ne, ale oni se s tím už narodili. Kdo jsou ti šťastní vyvolení?

1. Střelec (22. listopadu - 21. prosince)

Střelci k sobě přitahují hojnost a pozitivní věci na všech frontách. Tento optimistický zrozenec vidí ve všem jen to hezké. Duší je dobrodruh a nebojí se zkoušet nové věci. Tímto svým chováním jde Střelec svému štěstí neustále naproti. Vládne mu planeta Jupiter, která je spojována právě s hojností a štědrostí života. Tento jedinec bude mít díky svým zážitkům ve stáří co vyprávět.

Čím se můžete inspirovat od Střelce vy?

Možná nejste přímo vy ten šťastlivec, který se narodil v tomto znamení, ale rozhodně se jím můžete inspirovat. Střelcům přináší štěstí jejich přístup k životu. Pokuste se naprogramovat svůj mozek na energii těchto zrozenců. Dívejte se na vše očima dítěte, s nadšením a touhou po novém dobrodružství. Zkuste vidět na věcech to pozitivní. Uvidíte, jak vám to může změnit život!

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Inspirujte se od šťastných znamení zvěrokruhu jejich přístupem k životu.

2. Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)

Kozoroh je odhodlaný vždy a ve všem uspět, nevzdává se. Tato jeho vlastnost ho žene kupředu a zpravidla i k úspěchu. Tito jedinci mají osud pevně ve svých rukách, a jen tak ho nepustí. Nespoléhají se totiž na nikoho jiného, vědí, že nejlépe to udělají jen oni. Jsou pracovití a velmi efektivní, proto patří k těm, kteří v životě mají neustále štěstí.

Čím se můžete inspirovat od Kozoroha vy?

Nejste sice Kozoroh, ale věřte tomu, že pokud se vrhnete do nového projektu s takovou vervou a odhodláním jako on, uspějete také. Důvěřujte si, že to zvládnete. Představujte si, že to, co děláte, jste už dokončili, už teď se díváte na svůj cíl a úspěch. Toto cvičení vizualizace vám pomůže dokončit to, co chcete i v reálném životě a nevzdáte se po cestě.

3. Lev (23. července - 22. srpna)

Oslnivé Lvy miluje každý, i štěstěna. Sebeláska a sebevědomí přitahují Lvům do života přesně to, co chtějí. Obdiv, úspěch, hojnost a zábavu. Energie těchto lidí je nakažlivá, kam vstoupí, všechny okouzlí. Svou pozitivní a optimistickou energií získávají vše, na co si ukážou, protože štěstí chodí k těm , kteří jsou mu otevření a očekávají ho!

Čím se můžete inspirovat od Lva vy?

Nejste sice Lev salonů, ale můžete zářit štěstím, stejně jako oni. Od tohoto zrozence se naučte jednu zcela zásadní věc, kterou je otevřít se štěstí a hojnosti. Pokud totiž nevěříte samy v sebe a to, že si to všechno skutečně zasloužíte právě vy, štěstí se vám vyhne obloukem. Nemá totiž rádo negativní jedince, kteří v něj nevěří.

4. Býk (20. dubna - 20. května)

Býky přitahuje bohatství, luxus, krása a pohodlí. Dokážou se proto odhodlat a vydržet spoustu příkoří, práce i útrap. Jdou za svou vysněnou vidinou úspěchu a života. Pracovití a pilní zrozenci tohoto znamení mají velkou dávku trpělivosti, díky které si pro to své štěstí jednoduše dojdou. Svůj šťastný život si pak velmi střeží, protože je to jejich teritorium, kam smůla a bída nepatří.

Čím se můžete inspirovat od Býka vy?

Chcete mít tak krásný dům a auto jako Býk? Všechno je možné, ale potřebujete trpělivost a cílevědomost, kterou má právě toto odhodlané znamení. Tento jedinec by vám poradil, abyste si udělali svůj vison board ( nástěnku snů), na který si nalepíte, napíšete a nakreslíte svůj vysněný život. Pak už stačí jen tomu věřit, být pilný, trpělivý a neústupný.



Zdroj: https://www.yourtango.com/zodiac/luckiest-zodiac-signs