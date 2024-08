Externí autor 13. 8. 2024 clock 3 minuty

Všichni si pro své děti přejeme dlouhý a šťastný život. Není důvod, aby ho vaše dítě při správné výchově neprožilo. Je ale pravdou, že existují jedinci, kteří se nemusí ani zas tak moc snažit a životem budou proplouvat do pozdního věku jako dítka štěstěny, navíc bez ztráty kytičky.

Kdo může být tím šťastným, ukáže den, v němž se narodí. Ten totiž určí jeho znamení zvěrokruhu. Pokud vaše dítě přišlo na svět v jednom z následujících tří, můžete být v klidu. Čeká ho šťastný a dlouhý život.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

O lidech narozených v zimních měsících se říká, že se dožívají dlouhého věku. Střelcům navíc vládne šťastná planeta Jupiter. Zrozenci v tomto znamení jsou nezávislí a svobodomyslní, navíc věčně usměvaví optimisté. S ohledem na zmíněnou nezávislost a svobodomyslnost je pro rodiče takového dítěte hlavně důležité, aby ve zdraví přečkali jeho pubertu, jelikož on určitě.

Je to impulzivní dobrodruh, který nesnáší monotónnost. Protože je také velmi inteligentní, dokáže vymýšlet věci, nad kterými často zůstává rozum stát. Je ambiciózní, spontánní, učenlivý a hlavně společenský. On zkrátka nemá čas stárnout nebo se rýpat ve svých bolístkách.

I když může Střelec na první pohled působit jako blázen, ve skrytu duše má vše velmi dobře promyšlené. Často podniká, protože jeho srážka s autoritou nemusí být vždy příjemná. A také se snaží dosáhnout finanční nezávislosti, aby si na „stará kolena“ mohl užívat.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Na rozdíl od výše zmíněného Střelce je s Býkem v dětství pohoda. Je to takový kliďas, který rád posedí. Nečekejte ale náturu „mouchy snězte si mě“. Býk je zkrátka pohodlný. Od dětství si umí udělat život hezký. Je spokojený u dobrého jídla a umí si vychutnat i hezkou atmosféru, ve které rád odpočívá.

Býka co by flegmatika hned tak něco nerozhází. Nejprve zmapuje situaci, pak zvolí to nejlepší řešení. Stres mu rozhodně nic neříká. Díky Planetě Venuši je pozitivní, miluje život, lidi a společnost. Obvykle hýří dobrou náladou a svůdným šarmem, proto nemá nouzi o přátele a koneckonců i pozornost opačného pohlaví.

Býci jsou velmi inteligentní lidé, kteří zvládají finanční gramotnost na jedničku. To v praxi znamená, že umějí ukládat peníze do správných bankovních ústavů, ale také třeba výtvarných či jiných děl, která mohou později výhodně prodat. Nejsou marnotratní, ale umí si život užít. A o tom to je...

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou tak trochu introverti, kteří v dětství působili až zakřiknutým dojmem. Určitý odstup vůči cizím lidem si nesou až do dospělosti. Jako by jim chyběly emoce, takže mnozí dostanou nálepku „ten divnej“. Nemohli byste se mýlit víc. Kozoroh si totiž žije svůj svět.

V něm má všechno hezky naplánované. Protože je od malička pracovitý a ambiciózní, pochopitelně si vyslouží přezdívku šprt, šplhoun apod. Je velmi organizovaný a má smysl pro odpovědnost. Tenhle popis může znít jako pořádná nuda. Jenže díky svému smyslu pro pořádek a detaily, se Kozoroh málokdy potkává s životními karamboly. Když ho postihne choroba, včas ji podchytí, protože má v diáři zaznamenány všechny preventivní prohlídky, které musí absolvovat.

Kozoroží lidé jsou velmi trpěliví. Když si vytyčí cíl, kráčí k němu krok za krokem. Vítěznou metu si skutečně odmaká. Je to pracant, který to nejenom v životě někam dotáhne, ale také si umí vydělat peníze. A pokud jde o jeho neprojevené city, ty přijdou se správnou osobou…

