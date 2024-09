Externí autor 27. 9. 2024 clock 3 minuty

Je tady nový měsíc říjen. Určitě už všichni víte, co vás čeká a nemine. Pojďte se ale s námi podívat na dny z hlediska astrologie. Zjistěte, který den vám může přinést peníze a úspěch a kdy musíte být velmi opatrní.

Nic není tak horké, jak se to uvaří. Pokud se ke dnům, ve kterých to s vaší náladou vypadá nahnutě, postavíte s odhodláním, může se pro vás říjen nakonec stát příjemným měsícem...

2. října

Tento den nastává zatmění jižního uzlu Slunce ve Vahách. Je to ideální doba na zhodnocení vašich osobních a profesních vztahů. Tedy zda jsou v pořádku, anebo je důležité na nich zapracovat. Jestli byl totiž někdy čas na spolupráci a kompromisy, je to právě teď. Myslete na to, že pokud se pustíte do úkolů i se svými kolegy, o to dřív budete sklízet plody své práce. A to je příjemná vize, nemyslíte?

10. října

Pokud tohle datum napíšete takto: 10. 10., snáz si uvědomíte, že se jedná o tzv. zrcadlové datum, které vždy přináší zvláštní energii. Proto je 10. říjen ideální den pro řešení složitých a naléhavých úkolů. Stejně tak k tomuto datu směřujte i start nějakého nového začátku, až už je to nová práce, vztah, dovolená, zkrátka cokoli. V tento den se nevzdávejte a věřte sami v sebe. To je hlavní recept na úspěch.

12. října

Planeta Pluto dočasně přeruší retrográdní cestu. Slovo „dočasné“ lze ignorovat, protože to, co je dočasné pro Pluto, je pro nás lidi velmi dlouhodobé. Podstatné ale je, že se jedná o dobrý den, ve kterém se mohou začít dít pozitivní věci, zejména v komunikaci s partnery. Aniž bychom si to osobně uvědomili, zakopeme válečnou sekeru s nepřítelem, třeba v podobě šéfa, nebo se konečně přestaneme hádat s partnerem.

13. října

Kvadrát Merkuru a Pluta, dvou nejvzdálenějších planet, vždy přináší zajímavé děje. Merkur a Pluto totiž tvoří aspekt, který bude generovat silné pozitivní vlny. Až by se chtělo říct, připravte se na pořádně sluníčkový den. Tolik harmonie, lásky, radosti a porozumění pohromadě zase dlouho „neuvidíte“.

14. října

Venuše se vůči uranu dostává do opozice, což je aspekt síly. Pokud vás trápí špatné návyky nebo negativní myšlenky, začněte se jich zbavovat právě teď a vaše snaha bude odměněna úspěchem. Je to také vhodný den k tomu, abyste se konečně přinutili začít chodit cvičit a vydrželi u toho. A také vám dojde, začít pečovat o své zdraví nemusíte od dalšího prvního v měsíci ale hned.

17. října

Venuše se sice necítí ve Střelci nejlépe, ale rozhodně lépe než ve Štíru. Není to nejsilnější, ale je to nejdůležitější den v říjnu. Jestli jste až dosud měli pocit, že věci nejdou podle vás a všechno je v háji, tímto dnem se události otočí. Získáte více energie a chuti překonávat obtíže, takže si konečně přestanete dělat starosti. Minimálně s malichernostmi určitě...

22. října

Čekáte na den, kdy vám práce, vztahy nebo koníčky půjdou jako po másle? Právě jste ho našli. Bude se vám dařit na všech frontách a nerozhodí vás ani běžné starosti, které vyřešíte raz dva. Udělejte si čas na nová setkání, která vám do budoucna mohou přinést zajímavé příležitosti. Okouzlíte, a to zejména díky dobré náladě.

30. října

V závěru měsíce nás Merkur a Uran počastují jedinečným aspektem, který blahodárně ovlivní naši náladu. Pokud máte možnost, vyrazte na krátkou dovolenou, klidně třeba jenom po Čechách. Bude se vám hodit načerpat před zimou energii a užít si nevšední situace, na které budete v zimním období rádi vzpomínat.

zdroj: www.ellecanada.com, stylecaster.com