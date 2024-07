Externí autor 3. 7. 2024 clock 3 minuty

Pro většinu z nás je léto nejoblíbenější období roku a všichni si přejeme, aby bylo také pohodové, protože nás čeká dovolená. Pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení, máte vyhráno, vaše léto bude nejenom pohodové, ale i láskyplné. Zkrátka takové, jak má být.

Tohle léto se nese pod dohledem pozitivní planety Jupiter. Vyvoleným přináší optimismus, štěstí a hojnost. Jelikož se právě nachází v Blížencích, nejvíce z ní budou těžit tři následující vzdušná znamení zvěrokruhu.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blížencům se vůbec blýská díky Jupiterovi na lepší časy, protože tahle planeta jim zlepší život nejenom během letošního léta, ve kterém započne jejich období růstu, štěstí a zábavy, ale i po celý následující rok. Stačí pár zajímavých příležitostí, které Blížencům zvednou sebevědomí a nalijí optimismus do žil.

Milí Blíženci, připravte se na to, že se stanete vyhledávanou osobou. Nechte projevit svou společenskou povahu a užijte si červencovou pohodu s přáteli. Zejména první srpnové novoluní z vás udělá hvězdu letních garden party.

Kromě Jupitera nakoukne do vašeho znamení i láskyplná Venuše, která vám přinese nejednu romantickou chvilku. Závěr léta se tak pro vás ponese v duchu třepotajících se motýlků v břiše. Jak se zdá, o chvilkové opojení rozhodně nepůjde. Tak si to nepokazte.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Milé Váhy, v letošním létě si užijete pořádnou dávku dobrodružství. Pochopitelně díky Jupiterovi. Takže se připravte na parádní výlet za hranice všedních dnů. Anebo dáte přednost nekonečné letní party s přáteli na chatě či chalupě? Výběr je jen na vás.

Vaše optimistická nálada a chuť zkoušet nové věci vás dovede k dosud nepoznaným koníčkům a trávení volného času. Limitem letošního léta je pro vás pouze obloha, takže se nebojte rozšiřovat si obzory. Čekají vás totiž jenom samé pozitivní zážitky.

Jelikož planeta Venuše bude ve Vahách celý poslední letní měsíc, užijete si pořádně sladký závěr tohoto období. Je to totiž ideální čas pro lásku, flirty i nezávazné randění. Díky Jupiterovi to ale vidíme spíš na lásku, která nebude mít jepičí život. Tak směle do ní.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Drazí Vodnáři, vám se Jupiter na léto nastěhoval do pátého domu. Co to znamená? Jednoznačně štěstí, hravost a zábavu, které budou během letního období vaší prioritou číslo jedna. Přijdete na to, jak snadné je maximalizovat svůj volný čas a nalít více energie do věcí, které vám skutečně přinášejí radost a naplnění.

Léto věnujte svému projektu, který vás opravdu baví, probuďte v sobě kreativitu, vyzkoušejte nové koníčky anebo okořeňte váš milostný život. Inspirace pojede na plné obrátky, takže se nudit rozhodně nebudete. Rozhodně si užijte pozitivní vibrace, které kolem vás pulzují.

Těšit se můžete i na další energetický impulz během srpna, kdy na konci ve vašem znamení vychází povzbuzující úplněk, jenž vám umožní zbavit se starých návyků a přijmout optimističtější postoj k životu. Krátce po té se ozve láskyplná Venuše, která si posvítí na poněkud zaprášené způsoby ve vašem milostném životě.

