Občas prožíváme dlouhé těžké období, v jednom, leckdy i ve všech aspektech života. Pokud jste na tom stejně, vězte, že pro pět znamení zvěrokruhu končí patnáctileté prokletí 15. prosince. Oddychnete si?

Všechno zlé jednou skončí. Zní to jako pohádka, ale tu budou momentálně prožívat čtyři znamení zvěrokruhu, která se dlouhých patnáct let v životě převážně jenom trápila. Jak to vypadá, čas pomyslné karmy vypršel. Připravte se na nové příležitosti, pozitivní události a klid, kterého se vám posledních obdobích tak zoufale nedostávalo.

Která znamení si tedy budou moci oddychnout?

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Milí Raci, o vás je známo, že rodina je pro vás vším. O to hůř vám muselo být v uplynulém patnáctiletém období, kdy jste zápolili s emoční nejistotou a rozpadem rodinných vztahů. Prošli jste mnoha výzvami, které pro vás byly bolestné. Naštěstí, jak se říká, čas všechny rány zhojí.

Od půlky prosince jsou vám v tomhle ohledu hvězdy velmi příznivě nakloněny. Čas přeje znovuobnovení rodinných vazeb, které jsou pro vás opravdu důležité. Příznivé je, že i druhá strana bude přístupná k nápravě toho, co se mezi vámi pokazilo. Jak to vypadá, do nového roku vstoupíte opět v plné rodinné sestavě.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Sebedestrukční Beran to v posledních letech neměl jednoduché. Jeho mantrou bylo klamat sám sebe, nasazovat si růžové brýle nebo strkat hlavu do písku. Vyberte si. Tahle nelehká situace souvisela s jeho vztahem k lidem kolem sebe. Chtěl věřit, že jeho, šéfa, nad kterého není, nikdo neoklame.

Jenže všechno bylo jinak. Konečně mu ale dochází a v půlce prosince docvakne definitivně, že se svět netočí kolem Berana. Pokud si z celého dlouhého období vezme ponaučení, může se jeho život konečně začít ubírat klidnějším, pohodovějším a hlavně upřímnějším směrem.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Poslední roky pro vás byly fakt těžké. Po většinu doby jste totiž bojovali se syndromem podvodníka. A není nic horšího než být přesvědčen o vlastní neschopnosti a nekompetenci, a to i navzdory tomu, že ve skutečnosti to bývá přesně naopak. Jak se zdá, tuhle úzkostnou poruchu jste zdárně překonali.

Konečně se cítíte pevní v kramflecích. Během let jste získali neocenitelný vhled do zásadních situací a také zkušenosti, které vám pomáhají upevňovat sebevědomí. Konečně si tak můžete vydechnout a začít se věnovat veselejším věcem.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Tématem Lva byla poslední roky láska, intimita a vše co s tím souvisí. Sebestředný Lev musel projít dlouhou a složitou transformací, aby se tomuto citu otevřel a naučil se kromě braní i dávat. Zadaní Lvi řešili problémy ve vztahu, které neměly konce, single jedinci si nedokázali udržet partnera či partnerku. Lev se potýkal s konfrontacemi i drsnými pravdami o sobě a svých citech.

Ale bylo to nezbytné. Konečně totiž začal pracovat na svých postojích a přehodnocovat ty, které s láskou nemají vůbec nic společného. V půlce prosince se konečně ukáže, jestli Lvům dá jejich láska přece jenom ještě šanci. A podle hvězd to vypadá, že ano.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Tenhle vizionář zvěrokruhu stál poslední roky na místě a jenom paběrkoval malé úspěchy, které však byly vykoupeny značnými ústrky a tvrdou prací. Vodnářovo sebevědomí dostával pravidelně na frak a sráželo zrozence v tomto znamení zpátky.

Nebojte se milí Vodnáři. S tím je konec. Hvězdy se přeskupily a pro vás nastal čas vyrazit kupředu. Konečně jste pochopili význam hodnot a upřednostňujete kvalitu před kvantitou. Od patnáctého prosince se budete moci nadechnout a vyrazit novým a mnohem lepším směrem.

