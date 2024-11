Externí autor 11. 11. 2024 clock 4 minuty

Letos 30. listopadu bude pro čtyři znamení zvěrokruhu konečně prolomeno dlouho trvající prokletí, které na ně působilo posledních patnáct let. Podívejte se, koho čeká úspěšné a šťastné období.

Občas totiž za překážkami, které nám padají do cesty, nestojí jen naše vlastní chyby, ale může se tak dít pod vlivem dlouhodobých energií, které nám stěžují posun vpřed. Jak říká astrologie, cykly, umístění a energie určitých planet mohou ovlivnit běh našich životů někdy i na roky.

Letos konečně dojde k prolomení smůly následujících čtyř znamení zvěrokruhu. Energetický posun pro ně znamená konec strádání a začátek nové doby plné radosti, úspěchů a nečekaných příležitostí. Podívejte se, zda se tato etapa štěstí týká i vás. Může to být i nová kapitola v níž mnozí konečně realizují své sny a po letech dosáhnou vytouženého cíle.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Milí Býci, to jste si oddychli, že vaše nelehké období právě končí. Ani se nedivíme, protože během celé patnáctileté etapy jste museli čelit finančním potížím, které se pochopitelně odrazily i ve vztazích a z toho všeho vám nebylo dobře na duši. Trápil vás pocit, že všechna vaše snaha je naprosto marná, protože ať jste dělali, co jste dělali, úspěch se nejspíš proháněl na druhé straně zeměkoule.

V každém případě, s posledním listopadovým dnem bouchněte šampaňské, protože je vašim trablům konec a do vašeho života se konečně vrátí stabilita. Můžete počítat i s vylepšením rodinného rozpočtu, nemluvě o tom, že v domácnosti konečně zavládne klid a mír, který je pro vás zásadní. A třešnička na dortu? Posun v pracovní kariéře. Jak se vám takový výhled líbí?

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři to v životě nemají obecně moc snadné a v posledním patnáctiletém období to neměli vůbec jednoduché. Častokrát se potýkali se starostmi, které ale skrývali na dně své duše. Tohle trápení jim bránilo v tom, aby se snažili vidět pomyslné štěstí alespoň v maličkostech. Říká se, že nejdřív musíme padnout – a pak povstat jako Fénix z popela. Tak trochu to platí i pro Štíry, kteří si během utrápeného času ledacos uvědomili.

A tak vznikl základ pro nové štíří a hlavně pozitivnější období. Konečně jim totiž došlo, že se věčně nemohou uzavírat do sebe, ale měli by si vytvořit alespoň malou skupinu přátel, která jim pomůže, když bude náhodou zase ouvej.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Viděli jste většího workoholika, než je Kozoroh? Nejspíš ne. Práce a zodpovědnost hraje pro tohle znamení zvěrokruhu v životě zásadní roli. Jenže posledních patnáct let spíš měli pocit, že se spíš pracovními výzvami trápí a i když se snaží, výsledek je nijaký a vlastně je nikam neposouvá.

Tak se milí Kozorozi připravte, protože s koncem listopadu konečně přichází vytoužená změna a vaše kariéra se rozběhne rychlostí blesku. Skončí období nejistoty, což je pro vás vždy velmi nepříjemná situace. Šéfové si všimnou, že vaše práce stojí za to a nabídnou vám jako výraz uznání benefity, o kterých se vám do této doby ani nesnilo. Váš život najíždí do harmonické etapy, protože všechno získává řád a vy podmínky, ve kterých se vám bude dařit jak v profesním, tak i v soukromém životě.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Asi netřeba připomínat, že lidé ve znamení Ryb jsou extrémně emotivní a jejich citové problémy z posledních patnácti let v nich zanechaly dost hluboké šrámy. Mockrát se cítili ztraceni a osamělí a nedokázali najít cestu, která je odrazem jejich krásné duše.

Konečně tenhle smutný a utrápený čas pro ně končí. Od začátku prosince se mohou připravit na novou éru života, v níž hraje prim hlavně kreativní část jejich duše. Navíc se objeví někdo, kdo jim zcela porozumí a pomůže jim se vyznat nejenom sami v sobě, ale i ve světě kolem nich.

