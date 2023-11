close info Zdroj: LUKE THILL, YOUTUBE.COM/LUKETHILL, Public domain

10. 11. 2023

Příběh tohoto „třináctiletého architekta“ je až neuvěřitelný: Luke Thill je teenager, který si postavil vlastní dům. Proměnil tak svůj sen ve skutečnost, zatímco jeho vrstevníci si doma krátili čas hraním počítačových her. On si na zahradě postavil vlastní malý domek. Nevěřili byste, co vytvořil.

V půvabném městečku Dubuque ve státě Iowa, kde je většina třináctiletých dětí pohlcena videohrami a školními aktivitami, se Luke Thill rozhodl splnit si svůj sen a žít trochu jinak. O svém vlastním prostoru nejen snil, ale také si ho postavil. A to vše jen díky vlastní kreativitě a rozpočtu 1 500 dolarů! Jeho „domov“ vznikl přímo na zahradě svých rodičů. Lukovo okolí bylo v naprostém úžasu z toho, co chlapec vytvořil. No řekněte, není to skvělé: Zdroj: Youtube Sen, který měl od 11 let V 11 letech Luke narazil na svět malých domů prostřednictvím YouTube a byl uchvácen. Když mu bylo 13 let, zatímco se jeho vrstevníci potýkali s problémy střední školy, Luke vytvářel plány svého vysněného obydlí. S velkou podporou svých rodičů se rozhodl získat finanční prostředky na svůj projekt sekáním trávníků, pomocí sousedům a sháněním darů. Funkční bydlení - výsledek výměnného obchodu Postavit dům o rozloze 27 metrů čtverečních nebylo nic jednoduchého. Se stavbou pomáhal Lukův otec, zatímco jeho matka přispěla svými zkušenostmi v oblasti interiérového designu. Luke se rozhodl využít recyklované materiály a vyměňoval je své služby: uklízel garáže výměnou za elektrikářské práce a sekal trávníky za pomoc s dalšími aspekty stavby. Luke tak postupně díky své vytrvalosti proměnil vyřazené předměty ve funkční prvky svého domu. close info LUKE THILL, YOUTUBE.COM/LUKETHILL, Public domain zoom_in Postel má Luke v patře close info LUKE THILL, YOUTUBE.COM/LUKETHILL, Public domain zoom_in Interiér Lukova domu, kam se vešlo všechno, co potřebuje close info LUKE THILL, YOUTUBE.COM/LUKETHILL, Public domain zoom_in Lukův domek na zahradě v zimě Dnes se malý domek, který měří pouhých 1,7 metru na šířku a 3 metry na délku, může pochlubit kuchyní s funkčním sporákem, útulným obývacím pokojem s výklopným jídelním stolem a podkrovním prostorem sloužícím jako ložnice. Navzdory svým kompaktním rozměrům je dům důkazem Lukovy kreativity a praktičnosti. close Magazín Mladík si na protest proti vysokým cenám bytů postavil dinosauří vejce. Bydlí se v něm skvěle Tím však Lukova vášeň neskončila Inspirován úspěchem svého prvního podniku se spojil se svým bratrem-dvojčetem Colem a postavili si obytný vůz typu teardrop, který využívají na svých cestách. Výsledkem jejich vynalézavosti a tvrdé práce byl funkční mini obytný vůz o rozloze 11 metrů čtverečních, který jim umožnil podniknout již více než 50 kempinkových dobrodružství po celé zemi. close info LUKE THILL, YOUTUBE.COM/LUKETHILL, Public domain zoom_in S dvojčetem Colem si postavili obytný "karavan" na kempování Lukeův příběh nekončí pouze u jeho neobyčejných výtvorů, ale inspirací pro mladé lidi na celém světě. Stal se senzací na YouTube, kde sdílí svou cestu za snem a motivuje ostatní děti, aby si plnily své sny bez ohledu na věk. Ve světě, kde se často zdá, že větší je lepší, nám příběh Luka Thilla připomíná, že mimořádné úspěchy mohou vzniknout na těch nejneočekávanějších místech, dokonce i na dvorku teenagera. S neochvějným odhodláním a špetkou kreativity jsou možnosti neomezené. Zdroje: people.com, abcnews.go.com, eu.desmoinesregister.com

