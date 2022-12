Existuje mnoho teorií o stavitelích Stonehenge, ale přesný účel a význam této monumentální stavby zůstávají stále neznámé. Vědci se snaží pochopit, kdo byli stavitelé Stonehenge a proč tuto stavbu postavili. K tomu využívají různé metody, včetně analýzy DNA.

Stonehenge je megalitický monument v Anglii, který byl postaven před více než 4000 lety. Stavitelé Stonehenge jsou neznámí, ale vědci se domnívají, že byli z pravěké kultury známé jako megalitická kultura. Ta žila v Británii a na západním pobřeží Evropy před 4000 lety a známa je především pro své velké kamenné monumenty, jako je právě Stonehenge. Přesný účel a význam Stonehenge zůstává záhadou, ale vědci se domnívají, že mohlo jít o něco jako svatyni. Kdo ji však zbudoval?

Odpovědi hledá i tento dokument:

Co lze zjistit z DNA?

Analýza DNA je technika, která se používá ke studiu genetického materiálu a k určování příbuznosti mezi různými jedinci nebo skupinami lidí. V případě Stonehenge byla analýza DNA použita k určení původu stavitelů této stavby. Co bylo zjištěno?

V roce 2018 byla publikována studie, která analyzovala DNA z kostí pocházejících z pohřebišť v blízkosti Stonehenge. Studie ukázala, že někteří z pohřbených byli pravděpodobně původem ze Skandinávie a možná i z jiných míst v Evropě. To naznačuje, že stavitelé Stonehenge mohli být migranti nebo obchodníci, kteří se usadili v Anglii a zapojili se do stavby tohoto monumentu.

Je třeba mít na paměti, že tato zjištění jsou pouze spekulativní a že toho o stavitelích Stonehenge stále mnoho nevíme. Výzkum pokračuje a v budoucnu by mohl přinést další informace o tom, kdo byli a jak žili lidé, kteří se podíleli na stavbě tohoto slavného monumentu.

Kdo byli stavitelé Stonehenge?

Vědci získali vzorky DNA z kostí nalezených v blízkosti Stonehenge a pomocí těchto vzorků se snažili zjistit, odkud stavitelé Stonehenge pocházeli a jakým způsobem se dostali do Británie. Výsledky analýzy DNA ukázaly, že stavitelé Stonehenge pocházeli z různých částí Evropy a že se do Británie dostali pravděpodobně po moři.

Stejně jako většina ostatních evropských lovců-sběračů měli mezolitičtí Britové tmavou pleť a modré oči. Tyto geny však byly po příchodu egejských zemědělců, jak objasníme níže, rychle vymýceny. To naznačuje, že původní populace byla poměrně malá a rychle se smísila s nově příchozími.

Je však třeba mít na paměti, že analýza DNA je složitá a náročná technika a že výsledky mohou být ovlivněny různými faktory, jako je zejména stáří vzorků. Stonehenge je velmi stará stavba a DNA se po tak dlouhé době obvykle nedochovává.

Překvapivé zjištění

Genetická analýza vzorků DNA naznačuje, že to nemusí být ten, kdo si myslíte. Pravděpodobně nešlo o původní lovce a sběrače, ale o zemědělce, jejichž předkové pocházeli z egejského pobřeží. To by pak dokazovalo, že lidé z raně neolitické Británie, jejichž potomci postavili Stonehenge, možná nejsou těmi, za které jsme je považovali.

Asi před 6 000 lety se vlna zemědělců z egejského pobřeží v dnešním Turecku vydala napříč kontinentální Evropou. Po nějakou dobu se tito lidé zastavili na nějakou dobu ve Středomoří a až poté přešli do Británie, kde podnítili vznik zemědělství na ostrově.

Tak se stalo, že postupem času tito lidé během několika staletí téměř zcela nahradili původní "britské" lovecko-sběračské obyvatelstvo.

Geny z jihu Evropy

Genetické důkazy ukazují, že většina lovecko-sběračské populace Británie byla nahrazena zemědělci s předky pocházejícími z egejského pobřeží, jejichž genetická výbava se blíží dnešní populaci ve Španělsku a Portugalsku.

Poté, co byla analyzována starověká DNA desítek lidí žijících v Británii v období 8500 až 2500 let před naším letopočtem, ukázalo se, že šest z nich byli mezolitičtí lovci-sběrači (datovaní do období před 11 600 až 6 000 lety) a 47 neolitičtí zemědělci (datovaní do období před 6 000 až 4 500 lety). Mezi tyto kostry patřil i člověk z Cheddaru, nejstarší téměř kompletní lidská kostra nalezená v Británii.

Co přinesli?

Tito lidé nezanechali v Británii pouze genetickou stopu, ale přinesli s sebou také umění zemědělství a jinou kulturu a kulturní zvyklosti, včetně nových pohřebních rituálů, keramiky a stavby památek. Zemědělství se v Británii poprvé objevilo přibližně před 6 000 lety. Předtím se lidé živili lovem, rybolovem a sběrem.

Přechod k zemědělství představuje jednu z nejdůležitějších technologických inovací v lidské evoluci. Již více než 100 let archeologové diskutují o tom, zda jej do Británie přinesli přistěhovalí kontinentální zemědělci, nebo jej přijali místní lovci a sběrači. Studie DNA ukázala, že zemědělství do Británie zavedli přistěhovalí zemědělci a do značné míry nahradili původní populace lovců a sběračů. Také kontinentální zemědělské populace měly své vlastní dlouhé a trnité genetické dědictví. Na své cestě z Turecka expandovali podél Středozemního moře i Rýna a Dunaje v dnešním Německu a cestou přebírali myšlenky a geny.

Výzkum bude pokračovat

Vědci v minulosti zkoumali některé pozůstatky ze Stonehenge za účelem získání informací o životě pravěkých stavitelů, ale toto zkoumání se týkalo především pozůstatků jídla nebo nástrojů, které byly nalezeny v okolí stavby, a ne DNA samotných stavitelů.

I kdyby bylo možné analyzovat DNA stavitelů Stonehenge, nejspíše by to nepřineslo žádné nové poznatky o účelu nebo významu stavby. Vědci se snaží zjistit více informací o Stonehenge pomocí různých metod, včetně studia architektury a geologie, ale zatím zůstávají mnohé otázky nezodpovězené.

Pokud tato studie něco dokazuje, pak to, že historie migrace a genetického dědictví v Evropě i mimo ni je mnohem provázanější a složitější, než se často tvrdí.

