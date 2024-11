Externí autor 5. 11. 2024 clock 3 minuty

Která žena by si nepřála mít muže, jenž ji zahrne dárky. Podívejte se na následující znamení zvěrokruhu a zjistěte, zda váš protějšek patří mezi čtyři, která své partnerky obdarovávají nejvíce.

Jsou muži, kteří vás neobdarují ani růží utrženou přes plot. Ne, že by ji třeba nedokázali „uloupit“, ale zkrátka jim taková gesta nic neříkají. Pak jsou tací, kteří vám budou nosit praktické dárky. Třeba zimní pantofle. Jistě, je pozorné, že jim záleží na tom, abyste měla nohy v teple, ale když vy jste vysílala signály na úžasný parfém, knihu a bůhvíco dalšího, po čem toužíte už dlouho.

A do třetice všeho nejlepšího, neboli muži, kteří vás dárky doslova zasypou. Ne, že by byli zas až tak velcí materialisté, ale chtějí vám zkrátka udělat radost. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu patří v tomto ohledu k těm nejlepším.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Muži Býci jsou známí tím, že dávají přednost kvalitě a luxusu. Svou partnerku často zahrnují nádhernými dárky, které svědčí o jejich vytříbeném vkusu. Ať už se jedná o značkovou kabelku, šperk nebo pobyt ve wellness, Býci si své manželky rádi hýčkají. Dárky jim nenosí jenom k narozeninám nebo k svátku, ale touto formou rádi vyjadřují svůj cit vůči nim.

Býk je požitkář, který rád dopřává své manželce stejně příjemné věci jako sobě. Rád ji hýčká a dělá jí radost. I když jsou jeho dárky okázalé, vždy mají přidanou hodnotu, kterou obdarovaná rozhodně ocení.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

I přes všechnu svoji sebestřednost a touhu po obdivu své vlastní osoby jsou Lvi romantici, kteří dávají najevo svou lásku značně okázalým způsobem. Muž Lev je sám o sobě dost extravagantní a stejnými gesty v podobě luxusních dárků dává najevo své city. S ním se můžete těšit na všechno.

Nebude na vás šetřit oslnivými šperky, doslova vás unese na skvělý víkendový výlet a rozhodně nekouká na to, kolik to bude stát. Chce, abyste se cítila jako královna a udělá všechno pro to, aby tomu tak bylo.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Muži narození ve znamení Vah mají v zádech Venuši, planetu lásky a krásy, která ovlivňuje jejich touhu po harmonii ve vztazích. Obecně Váhy oplývají vytříbeným vkusem a jsou doslova ztělesněním elegance. Asi vám musí být jasné, že takový člověk vám narozeninám nedaruje ony již zmíněné papuče. A na dárky z oblasti módy si rozhodně troufne. A můžete si být jistá, že mu je neomlátíte o hlavu, protože bude vidět, jak moc při jejich výběru přemýšlel.

Zrozenci ve znamení Vah přemýšlejí o smysluplnosti svých dárků. Těšit se na tak můžete třeba na umělecké dílo, které vám bude nejenom dělat radost, ale navíc má i hodnotu. A že třeba momentálně žádné narozeniny nebo svátek nemáte? Jemu to nevadí. Vezme vás alespoň na skvělou večeři, do kina, zkrátka udělá cokoli, abyste se cítila dobře.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby jsou zasněné a velmi vynalézavé znamení. Proto muž Ryba často vyjadřuje svou lásku prostřednictvím kreativních a promyšlených dárků. I když tito partneři či manželé nesáhnou vždy po nejdražší variantě, umí vybrat jedinečnou a personalizovanou věc, která má pro obdarovaného sentimentální hodnotu.

Zrozenci v Rybě tak například nekoupí nějaký běžný šperk, ale nechají ho vyrobit na zakázku, večeři k výročí promění v exkluzivní zážitek. Zkrátka, Ryby si kladou za cíl vytvořit prostřednictvím svých dárků trvalé vzpomínky. Navíc jim nezáleží na tom, zda je důvod k oslavě, obdarují vás vždy, když dostanou nějaký originální nápad.

Zdroje: medium.com, graziamagazine.com